В команде Бивола объяснили невозможность проведения боя против Бетербиева

Бюрократические ограничения не позволяют провести объединительный бой между чемпионами мира по боксу Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«На данный момент из-за бюрократических запретов этот бой не может быть организован. Это следует из заявлений некоторых боксерских федераций», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, ближайший бой проведет 19 августа в Канаде против британца Каллума Смита. На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 32-летнего Бивола, который является чемпионом мира по версии WBA, 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.