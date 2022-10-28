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Сегодня, 10:24

В команде боксера Бетербиева сообщили, что поединок с Биволом может пройти в 2023 году

Виктория Кравченко
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В компании Top Rank, представляющей интересы Артура Бетербиева, сообщили, что россиянин может провести поединок с чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом. Бой состоится если Бетербиев одержит победу в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Артур хочет провести бой против Бивола, если тот победит Рамиреса. При этом самому Артуру нужно выиграть у Ярда, мы в этом не сомневаемся. Этот бой может пройти в 2023 году», — сказал собеседник ТАСС.

5 ноября Бивол в Абу-Даби проведет защиту титула чемпиона мира против Рамиреса, Бетербиев 28 января 2023 года встретится с британцем Энтони Ярдом.

Источник: https://tass.ru/sport/16182935
Артур Бетербиев
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