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Сегодня, 13:04

Менеджер Бивола: «Команда Альвареса будет избегать реванша с Дмитрием»

Давид Хачатрян
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), считает, что реванша между Биволом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2) может и не быть.

«Я верю, что Эдди [Хирн], фанаты и DAZN хотят реванша [с Альваресом], — приводит слова Корнилова The Ring. — Безусловно, этот бой хотят увидеть все, ведь Канело проиграл [Биволу] большинство раундов. Я уверен, что и сам Канело жаждет реванша. В то же время я не думаю, что команда Канело хочет реванша, и она сделает все возможное, чтобы избежать этого боя. Но я их не виню».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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