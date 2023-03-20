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Сегодня, 19:09

Валуев оценил шансы Дацика в поединке против Джонсона

Мария Гусева
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Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона.

«Дацик, я думаю, «ушатает» Джонсона, — цитирует РЕН ТВ Валуева. — В данном случае техника не сильно будет влиять, ну, может быть, какие-то первые раунды, пока будет свежий. Дацик показал, что может и более длительное время боксировать, а раундов немного у этого боя, что позволит Дацику быть достаточно активным».

Боксерский поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 31 марта.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Вячеслав Дацик
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