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Сегодня, 03:23

Валуев — о желании МОК лишить признания IBA: «Это неправомочное решение, чисто политическое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о том, что исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA).

«Это неправомочное решение, чисто политическое. По всей видимости, они хотят признать оппозиционную организацию, но даже если они этого и не хотят, то их к этому склоняют. В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды — о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится», — цитирует ТАСС Валуева.

Внеочередная сессия комитета по этому вопросу состоится 22 июня и пройдет в удаленном формате. Отмечается, что МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

Умар Кремлев. МОК хочет лишить признания IBA, которой руководит Кремлев. Организация ранее разрешила россиянам выходить с флагами
Источник: https://tass.ru/sport/17955969
Бокс
Николай Валуев
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