Валуев считает, что восстановление россиян в рейтинге WBA зависит только от денег организации

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев, который на данный момент является депутатом Госдумы РФ, прокомментировал решение Всемирной боксерской ассоциации о восстановлении российских и белорусских спортсменов в рейтингах организации.

«Всемирная боксерская организация понимает, что теряет деньги. Для них это самое важное. Остальное — соответственно. Поэтому объявила о восстановлении участия российских и белорусских боксеров», — приводит слова Валуева Sport24.

13 декабря российский боксер Дмитрий Бивол был признан лучшим спортсменом года по версии WBA.