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25 ноября, 22:19

Войцеховский победил Гладуна нокаутом на турнире VIP Boxing Party II

Иван Торопцев
Корреспондент
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Василий Войцеховский победил Давида Гладуна в поединке на турнире VIP Boxing Party II, который проходил в Москве.

Войцеховский одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. До этого он дважды отправлял Гладуна в нокдаун.

Сразу после поединка Войцеховский вызвал на бой немецкого боксера Робина Красники.

На счету 25-летнего Войцеховского 10 побед в карьере (6 нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Гладун потерпел первое поражение в профессиональном боксе, до этого он выиграл все 8 поединков (5 нокаутом).

Бокс
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