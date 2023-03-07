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Сегодня, 20:38

Войцеховский заявил, что Бивол может победить Бетербиева и Альвареса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полутяжеловес Василий Войцеховский оценил свое выступление в поединке с Дилмуродом Сатыбалдиевым, а также вспомнил о совместной работе с чемпионом по версии WBA Дмитрием Биволом.

«По пятибалльной шкале оцениваю свое выступление на тройку. Я был готов принять любое решение судей. Где-то я не включился, не смог перестроиться и показать зрелищный бокс. Но вторую половину забрал. Надо пересмотреть бой и все станет понятно. Я ездил на спарринги с Дмитрием Биволом, участвовал в его подготовке к поединку с Умаром Саламовым. Это эталон бокса, самородок, вышколенный спортсмен, который показывает то, чего не могу показать я. Я — боксер другого склада. По манере мне ближе Артур Бетербиев, но в их бою буду болеть за Дмитрия, и считаю, что он победит Артура. Только сомневаюсь, что сам бой состоится. В реванше с Саулем Альваресом Бивол будет фаворитом. Я сразу говорил, что команда мексиканца приняла поспешное решение, согласившись на этот бой. Альварес — контрпанчер. Ему удобно, когда соперник идет вперед сам, чтобы провалить его. Но Дима на ногах растаскает любого», — приводит слова Войцеховского MMA.Metaratings.ru.

7 марта Войцеховский одержал победу над Сатыбалдиевым раздельным решением судей по итогам восьми раундов. Теперь на счету 26-летнего россиянина 11 побед в профессиональном боксе и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/voicekhovskii-bivol-etalon-boksa-on-pobedit-beterbieva-233618/
Бокс
Дмитрий Бивол
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