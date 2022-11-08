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Сегодня, 22:29

Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии

Анна Горшкова
Корреспондент
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
Фото Global Look Press
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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Данное решение было принято на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько.

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах, и их граждане не смогут боксировать за титулы WBC, — цитирует Сулеймана ТАСС. — Выражаю глубокое сожаление перед спортсменами, промоутерами и членами боксерской общественности из России и Белоруссии, на которых отразятся эти события».

Отмечается, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся сразу несколько российских боксеров: Артур Бетербиев, также имеющий гражданство Канады, Алексей Папин и Евгений Романов.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров. Спортсмены будут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/16275471
Бокс
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