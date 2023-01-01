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Сегодня, 12:49

Всемирный боксерский совет введет категорию для бойцов-трансгендеров

Давид Хачатрян
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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман планирует ввести дивизион для бойцов-трансгендеров в 2023 году.

«Всемирный боксерский совет, посовещавшись с медицинским комитетом и приняв во внимание результаты исследований на ежегодной конвенции WBC, решил, что бои людей, родившихся мужчинами, с людьми, родившимися женщинами, не допускаются. С другой стороны, трансгендерные люди могут заниматься боксом. Это инклюзивное образование, и WBC отвергает любую дискриминацию», — сказал Сулейман в интервью ESPN.

Сулейман добавил, что WBC начнет поиск спортсменов-трансгендеров, заинтересованных в участии в соревнованиях, в 2023 году. Он подчеркнул, что для них, скорее всего, будет создана отдельная лига.

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