Второй сын Мэнни Пакьяо дебютировал на любительском ринге с победы

Майкл Стивен Пакьяо одержал победу над Натаниэлем Руисом единогласным решением судей. Трехраундовый бой стал дебютным для 20-летнего боксера на любительском ринге. Бой состоялся 9 октября в Phase 1 Gymnasium.

Ранее в этом году на любительском ринге дебютировал другой сын Мэнни Пакьяо 21-летний Эммануэль. В июне он потерпел поражение на турнире Fire in the Ring's Amateur Fight Night 2 в Сан-Франциско.

Сообщается, что сыновья Пакьяо тренируются в зале Wild Card Boxing Club в Лос-Анджелесе. Там же долгие годы тренировался их отец.