Дацик — о бое с Джонсоном: «Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган»

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал поражение от американца Кевина Джонсона в поединке по правилам бокса.

«Вчера провел поединок против Кевина Джонсона на РЕН ТВ. Хочу сказать, что это был хороший опыт для меня. Еще никогда мне не приходилось драться с профессионалами такого уровня. Надеюсь, если он будет жить в Москве, мы с ним еще поспаррингуемся. А как вам бой, друзья? Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган. Не получилось», — написал Дацик в соцсетях.

Джонсон победил Дацика судейским решением по итогам трехраундового боя. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 31 марта в Москве.