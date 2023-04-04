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Сегодня, 12:12

WBA обязала Усика провести защиту титула против Даниэля Дюбуа

Давид Хачатрян
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) потребовала от команды чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) начать переговоры с обладателем пояса WBA World британцем Даниэлем Дюбуа (19-1), сообщает Boxing Scene.

Усик и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли прийти к согласию.

Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
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