WBA обязала Усика защитить титулы в бою против Даниэля Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение назначить чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0) обязательную защиту против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter.

При этом Международная боксерская федерация (IBF) настаивает на том, чтобы Усик защитил пояс против хорвата Филипа Хрговича (15-0). Таким образом, бой за объединение поясов в супертяжелом весе может быть под угрозой. В настоящее время титулом WBC в супертяжелом весе владеет Тайсон Фьюри (33-0).

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.