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Сегодня, 07:26

WBA установила крайний срок для переговоров Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что стороны чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) должны договориться о бое до 1 апреля. В противном случае Усик проведет обязательную защиту против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1). Об этом сообщил Майкл Бенсон в Twitter.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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