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Сегодня, 12:06

WBC обязал Артура Бетербиева провести защиту титула против Каллума Смита

Давид Хачатрян
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images
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Всемирный боксерский совет (WBC) потребовал от команды чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) начать переговоры с Каллумом Смитом (29-1).

У сторон есть время договориться до 11 апреля. В противном случае будут назначены промоутерские торги, сообщает Boxing Scene. Бетербиев является боксером Top Rank, в то время как Смит представляет Matchroom Boxing.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в последнем поединке одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия. Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

Бокс
Артур Бетербиев
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