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10 ноября, 10:58

WBC утвердила бой Бенавидеса и Планта. Победитель встретится с Альваресом

Давид Хачатрян
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Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) встретится с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Калебом Плантом (22-1) в марте за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Саулю Альваресу (58-2). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на решение WBC.

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Плант нокаутировал в 9-м раунде бывшего двукратного чемпиона мира в первом полусреднем весе Энтони Диррелла (34-3). Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

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