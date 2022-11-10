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10 ноября, 10:41

WBC утвердила бой Деонтея Уайлдера и Энди Руиса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) встретится с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Тайсону Фьюри (32-0). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на решение WBC.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Руис в последнем поединке одолел 43-летнего кубинца Луиса Ортиса (33-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 сентября в Лос-Анджелесе, США.

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