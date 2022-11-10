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10 ноября, 11:19

WBC утвердила бой Шакура Стивенсона и Исаака Круса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион WBC и WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон (18-0) подерется с мексиканцем Исааком Крусом (24-2) за право сразиться за титул в легком весе, который сейчас принадлежит Девину Хейни (28-0). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на решение WBC.

Стивенсон в прошлом бою одержал убедительную победу решением судей над Оскаром Вальдесом (30-1) со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

Крус в последнем поединке одержал уверенную досрочную победу над Эдуардо Рамиресом (27-3). Крус во втором раунде дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок. Бой состоялся 4 сентября в Лос-Анджелесе, США.

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