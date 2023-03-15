Женская сборная России пришла на церемонию открытия ЧМ по боксу под флагом своей страны

Женская сборная России по боксу вышла на церемонию открытия чемпионата мира под флагом своей страны, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).

Знаменосцем российской команды была чемпионка России 2022 года Диана Пятак.

В состав российской национальной команды входят Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг).

Спортсменки из России и Белоруссии примут полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

4 марта 2022 года Международная боксерская ассоциация (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.