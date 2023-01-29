Ярд остановлен. Теоретический Бивол для Бетебиева

Энтони Ярд дал бой, но этого оказалось недостаточно.

Каждый раз перед боем Артура Бетербиева в соцсетях показывает кадры его боев с Усиком. Посмотрев на это и на статистику профессиональных боев Артура — теперь это 19 побед и все досрочно — непонятно, почему Александр Усик главная звезда в боксе в тяжелом весе. И как Бетербиев проиграл ему на Олимпиаде в Лондоне. Тот бой я смотрел с трибун и не увидел ничего сверхъестественного. Все максимально крутое и необычное в стиле Артура появилось позже. Тут дело даже не в том, что профессиональный бокс ему больше подходит... или жизнь в Канаде... или новые тренеры.

Как сказал Джон Скалли, один из ведущих людей в углу чемпиона, он никогда не видел до этого, чтобы боксер прогрессировал в 35 лет. Сейчас Бетебрбиеву 38. И он, несмотря на периодические травмы, откладывающие бои, не показывает каких-либо слабых мест и это ставит многих в тупик. Как и его стиль общения.

Артур Бетербиев. Фото Reuters

Перед боем с Ярдом ему пришлось в основном общаться с британской прессой. Я прочитал много материалов, и везде местные журналисты высказывались по поводу неразговорчивости Бетербиева. Очень сложный персонаж он, по их мнению. Между тем, сам Артур отвечал не односложно и отнюдь не бессмысленными формулировками:

«Зачем вы пытаетесь настроить меня против Ярда — мы и так с ним уже будем биться».

Или когда спрашивали про Усика: «Давайте не будем говорить про него».

И дело не в том, что Артуру не нравится Усик (не знаю уж, как человек больше или как бывший и крайне принципиальный соперник, с которым последняя встреча на Олимпиаде в Лондоне сложилась нехорошо для Бетербиева). Но вот мало кто умеет так обозначить личные границы. Обычно ведь как — или вообще больше двух слов не могу сказать... «ринг покажет». Или посто вываливают в медиа все — все мнения, все глупые замечания, все хорошие и плохие шутки.

И Бетербиев в интервью такой же дисциплинированный, как в ринге. Может и про Усика, и про Кадырова так ответить, что непонятно будет, как эти ответы трактовать. Может ли такой боксер недооценивать Ярда, который довольно неплохо боксировал против Ковалева, проиграл в Британии Линдону Артуру и брал реванш разрушительным образом... Что нужно знать — до 8 раунда Ярд вел по очкам на карточках два судей из трех.

Как это вышло? Ну, Ярд действительно делал больше в раундах. Джеб, смещение, джеб, встречный удар — снова перемещение. Плотный ритм, много активной работы — но побочный эффект 6-7 раундов в таком ритме — ты устаешь. Может быть и не физически, но как и с предыдущими соперниками Бетербиева, постоянно ощущая себя в прицеле и работая, ты устаешь. Теряешь концентрацию. Энтони Ярд довольно толково уходил в сторону от правого кросса Артура все предыдущие раунды, но ноги его подвели, и в восьмом раунде он остался прямо перед соперником. А если ты стоишь перед Бетербиевым, то нет смысла думать о том, кто впереди на карточках судей.

Правый удар влетел в голову как будто отрепетированный. Нокдаун. Добивание — несколько ударов ни разу не торопливые, не избыточно агрессивные, Просто правые в ту же точку, и если бы угол Ярда не вмешался, было бы еще одно лежащее поперек ринга тело. Уровень британца — не чемпионский титул. Не сейчас, когда поясами владеют Бивол и Бетербиев.

У Бетербиева есть следующий претендент — Каллум Смит. У Бивола — где-то маячит реванш с Саулем Альваресом, У Артура — команда Top Rank, которые строят свои планы. И пока там Бивола нет. То же самое можно сказать и про Бивола. Эдди Хирн и его Matchroom boxing будут пытаться держать пояс и планировать что-то на будущее, но это не Артур. Это Джошуа Буатци, возможно Ричард Болотникс, но хотим ли мы на это смотреть?

Артур Бетербиев победил Энтони Ярда. Фото Reuters

У DAZN плохо с маркетингом, мало подписчиков, при этом они переплачивают примерно за весь транслируемый контент. Думаю, скоро будет еще один транш на несколько миллиардов, чтобы спасти компанию — от Лео Блаватника. Хотя проще было бы сменить управляющего и поменять модель развития. И тут Бивол заложник системы. Для того, чтобы организовать бой Бетербиев — Бивол, нужны большие деньги, и заплатить нужно выше рынка, выше цены на Бивола, которая и так, похоже, раздута. Кто захочет переплачивать за бой двух россиян (так себе история, факт) в не самом коммерческом весе и... в конце концов, Артур Бетербиев приберёт к рукам еще один пояс. Или потеряет все. Ну а дальше? Бой не имеет явного коммерческого смысла и доход промоутеров тоже непонятен. Как и в случае с бородинском других крутых боев, все решает простая формула — если этот поединок так хорош, то кто-то за него захочет заплатить. А если нет — то лучше забыть и успокоиться. И помечтать о поединке, который пока даже не близок в теории.