Уайлдер отправил «Нордический кошмар» — в страну кошмаров

Только что Деонтей Уайлдер вновь оказался в числе претендентов на титул в тяжелом весе.

Выглядело страшновато. Это я про лежащее у канатов тело и устремленные в небо глаза. Роберт Хелениус прекрасно знал, что именно его ударило, я даже уверен, что у себя в голове он карабкался, пытался встать. В суровой реальности он лежал и не шевелился. Деонтей Уайлдер с пониманием смотрел, явно ликовал внутри, но избыточно радостно не праздновал.

Это был маленький, но очень сложный шаг к возвращению в первый эшелон. И сложнее всего экс-чемпиону было явно просто заставить себя выйти на ринг. Прошло, как подсчитали, 1060 дней, как он дрался с кем-то не по фамилии Фьюри. Два поражения от Тайсона дались ему тяжело, это было видно по крайней нелепости оправданий, которые приводил Уайлдер — обвинял тренера, тяжелый костюм, отравление... С тех пор он как-то привел психику в порядок. Вроде бы.

Гонял на мотоцикле, открыл статую себя в родном городе, в двух шагах от места, где когда-то работал официантом в кафе. Говорил, что собирается попробовать аяуаску — чтобы принять решение о своем будущем. Индейцы все это использовали еще и для избавления от червей и тропических паразитов, а туристы — для связи с космосом...

Роберт Хелениус и Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Рекомендовать это, как и любые другие эксперименты с психоактивными препаратами, я бы никому не стал... Но в случае с Деонтеем, похоже, все сработало.

В ринг он вышел худым — около 97 кг, что на 10 кг легче, чем в последнем поединке. Двигался, правда, как олененок Бэмби, который учится ходить. Мало наносил ударов, отдал инициативу, 2 минуты и 55 секунд позволял Роберту Хелениусу делать все, что тот хочет. 38-летний «Нордический кошмар» — совсем не элита. Но двухметровый боксер с тяжелым ударом не может не быть опасен. И я начал уже размышлять, куда подевался джеб Деонтея, почему он двигается назад, и тут увидел, как с шагом вперед финский боксер растягивается в защите, не возвращает руки на место, тянет с ударом.

А дальше было все кончено. Никогда не следуй за панчером. Уайлдер потащил оппонента не себя и ударил справа. Один раз — и этого было достаточно. Выглядело как жертвоприношение Роберта Хелениуса. Этого следовало ожидать. Мы же не думали, в конце концов, что Уайлдер вдруг разучился бить... Может уйти скорость, тайминг и рефлексы, но удар будет с ним до самого финала. Один неполный раунд за год — это, конечно, маловато, и делать выводы о силе или слабостях экс-чемпиона рано.

Роберт Хелениус. Фото AFP

«Я готов к любому сопернику, будь это Александр Усик или Энди Руис», — говорил он после боя. Я не удивлен, что он не упомянул Тайсона Фьюри. Воспоминания еще очень болезненны. Желание биться с тем, кто надрал тебе зад дважды в крайне жестокой манере, должно появиться не из ниоткуда, оно должно снова созреть, его должны подпитывать голод и новые победы.

Отборочный бой за место официального претендента на титул WBC должен быть с Энди Руисом. Мексиканец провел бой в сентябре. Уайлдеру нужен бой быстрее, чем через полгода, в его возрасте (36 лет) не нужны длинные тренировочные лагеря, тысячи раундов спарринга и долгая раскачка перед поединком. Только имя нового соперника, новый красивый костюм, новый нокаут. Бокс в тяжелом дивизионе так давно не видел этой простоты, что явно по ней соскучился.

Уайлдер поначалу раздражал и выглядел фейковой фигурой. Затем его нокауты стали впечатлять. Три боя с Тайсоном Фьюри едва его не похоронили для бокса, но именно после того, как Деонтей вставал из нокдаунов, валил соперника на пол и сам выигрывал раунды, его многие зауважали. Сейчас он по-прежнему технически примитивен, вряд ли так же, как и прежде, держит удар, ничего не изобретает... Но даже если вам все еще он не слишком симпатичен — на кого еще смотреть в этом дивизионе?

Не уверен, что нам нужен его бой с Усиком и что сейчас хорошее для этого время. Ну а Энтони Джошуа? Да, можно было провести эту встречу два-три года назад, когда оба были с чемпионскими титулами, но иногда бой должен дозреть. Иногда нам всем нужен очищающий ритуал, чтобы посмотреть на ситуацию не предвзято. И хороший нокаут.