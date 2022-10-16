Хейни налегке разделался с Камбососом. Австралиец закончит карьеру?

А Девину остается ждать, когда Ломаченко выяснит отношения с Ортисом.

Утром 16 октября в Мельбурне, Австралия, состоялся поединок между Девином Хейни и Джорджем Камбососом. Боксеры, которые оспаривали звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, встретились во второй раз. Первый бой завершился победой Хейни единогласным решением судей, и ответная встреча состоялась только из-за пункта в контракте об обязательном реванше.

В июне 2022-го Хейни без шансов одолел Камбососа — Девин уверенно переиграл австралийца и забрал его пояса. Промоутер Боб Арум был недоволен, что новому чемпиону придется тратить время и снова биться с австралийцем, но пункт в контракте отменить нельзя. Джордж верил в себя перед реваншем — даже заявил, что в случае поражения закончит с боксом, потому что не хочет драться с местными боксерами.

Девин Хейни и Джордж Камбосос. Фото AFP Фото AFP

В промороликах, которыми представляли бойцов перед их выходом в ринг, звучали песни с говорящими названиями. В видео с Камбососом играл трек под названием On a New Level (на новом уровне — англ.), в ролике с Хейни — песня Champion. Очевидно, к следующему поединку проигравшему придется менять звуковое сопровождение.

Первый раунд не получился разведывательным, как это обычно бывает. Камбосос работал первым номером, поддавливал соперника, менял стойки, но все равно немало пропускал. Боксеры часто сходились в клинче — судья утомился их разнимать. Джордж активнее работал и тоже доносил удары — скорее всего, за счет этого ему отдали стартовую трехминутку. Во втором раунде Хейни стал держать Камбососа на дистанции и чаще доносить левый джеб. Но австралиец упорно шел вперед, поэтому Девину приходилось много клинчевать.

Камбосос двигался активно и отчасти суетливо, а Хейни продолжал сушить бой в клинче — неудивительно, что австралийская публика его освистывала. Конец третьего раунда забрал именно американец. Боксеры зарубились, и Хейни несколько раз акцентировано зарядил в голову. В четвертом отрезке оппоненты продолжили — клинча стало меньше, но Хейни из раунда в раунд перебивал претендента. На старте пятой трехминутки уже Камбососу потребовалось инициировать клинч после того, как он пропустил несколько мощных контрпанчей. Джордж не справлялся и только доказывал правоту Боба Арума.

Девин Хейни. Фото AFP Фото AFP

В шестом раунде по действиям Хейни стало ясно, что он хочет поймать соперника и оформить нокаут. Девин вкладывался в удары, но все портило обилие клинча. Иногда поединок переставал походить на бокс — оппоненты усиленно обнимались, а судья не спешил их разнимать. Когда чистое время боя зашло за 20 минут, Камбосос впервые серьезно потряс Хейни — чемпиону прилетело оверхендом в голову. Тем не менее, седьмую трехминутку тоже забрал Девин — слишком весомым было преимущество по точным ударам.

Левый джеб Хейни продолжал работать. Камбосос давил как мог, но американец отстреливался и ловко уходил от силовых ударов соперника. У австралийца открылась сечка возле левой брови — к концу девятого раунда лицо полностью покраснело, что наверняка мешало обзору. Чемпион же только добавлял с каждым раундом. Хейни попадал все чаще, но по-настоящему потрясти Камбососа — сложная задача. В десятом отрезке Девин донес 34 удара, а Джордж — лишь один, и вряд ли что-то говорит об этом поединке лучше.

Статистика боя Хейни — Камбосос. Фото CompuBox Фото Соцсети

Последние шесть минут также прошли под диктовку Хейни. Главной интригой решения был только счет — насколько он получится разгромным? Оказалось, что более чем. По мнению судей, Хейни выиграл у Камбососа со счетом 119-109,118-110, 118-110, то есть в лучше случае забрал два раунда.

Американец сохранил пояса — теперь ему предстоит встретиться с победителем поединка между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом. Будущее Камбососа под вопросом — закончит ли он карьеру, как обещал? Тот же Хейни еще до поединка был уверен, что австралиец этого делать не станет.