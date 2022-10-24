Самый сексуальный доктор подерется с другом Нейта Диаса. У этого русского врача 10 миллионов подписчиков

Доктор Майк спас жизнь человеку и снял кучу смешных видео на YouTube.

В ночь на 30 октября в Глендейле, штат Аризона, состоится вечер бокса, в главном событии которого блогер Джейк Пол встретится с бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой. А в соглавном поединке ивента друг Нейта Диаса, Крис Авила, проверит боксерские навыки Михаила Варшавского. Блогер, известный как Доктор Майк, родился в России, а сейчас живет в США.

Если вы никогда не слышали о Докторе Майке, ничего удивительного: Варшавский работает на англоязычную аудиторию. У Михаила 10 миллионов подписчиков на YouTube, где он публикует несерьезные, а иногда и совсем нелепые видео о медицине. «Тиктоки, которые нельзя показывать вашему врачу», «Доктор проверяет достоверность медицинских сцен в «Симпсонах», «Что будет, если месяц питаться только в «Макдоналдсе» — так называются ролики на его канале, а просмотры исчисляются в миллионах.

Варшавский вместе с родителями переехал в Бруклин из Саранска в возрасте шести лет. Михаил выбрал путь отца, который тоже сделал карьеру врача. Он поступил в Нью-Йоркский технологический институт и стал доктором остеопатической медицины по завершении программы бакалавриата. Соцсети Варшавский начал развивать еще в 2012 году, но первая слава к нему пришла в 2015-м, когда журнал People поставил его на первое место в номинации «Самый сексуальный доктор из ныне живущих».

После этого популярность мужчины в соцсетях резко возросла, а спустя несколько лет к статусу медицинского секс-символа добавился еще один: Варшавский проявил себя как настоящий супергерой — спас жизнь человеку. По информации телеканала 360tv.ru, Доктор Майк летел в самолете из Нью-Йорка в Тель-Авив, когда стало плохо другому пассажиру этого рейса, 26-летнему Мэтту Фарако.

У парня случился анафилактический шок — сильная реакция на воздействие аллергена. Сначала у Фарако опухли руки, а потом перехватило дыхание. Когда экипаж стал искать врача среди пассажиров, Михаил вызвался помочь. Необходимого в таких случаях препарата эпипена у Варшавского не было — он заменил его на эпинефрин, который нашел в аптечке экипажа. Рассчитав необходимую дозировку, Доктор Майк сделал Мэтту укол в мышцу ноги. Процедура была болезненной, зато жизни Фарако больше ничего не угрожало. Оставшееся время полета Варшавский провел с пациентом и следил за его самочувствием.

Доктор Майк. Фото Соцсети

Варшавский не только гений (соцсетей), миллиардер (в рублях — уж точно) и плейбой (по версии журнала People), но еще и филантроп. Он регулярно переводит пожертвования благотворительным фондам. В начале пандемии коронавируса Михаил купил больницам одноразовые маски на сумму 50 тысяч долларов, а летом 2022-го отправил 100 тысяч организации, помогающей малоимущим.

Поединок 29 октября станет для Доктора Майка не первым — он уже бился на турнире YouTube-звезд против блогера Иана Уошберна, известного как iDubbbz. Боксеры провели в ринге пять раундов по две минуты, а бой закончился победой Варшавского единогласным решением судей. Поединок был выставочным, так что встреча с Крисом Авилой (0-2 в UFC) будет для Доктора Майка дебютом в профессионалах.