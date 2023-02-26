Мейвезер показал веселое шоу в Англии. Флойд не победил, но поиздевался над соперником

По боксеру было видно, что он даже не устал.

В ночь на 26 февраля в Лондоне на O2 Arena состоялся вечер бокса, в главном событии которого Флойд Мейвезер-младший встретился с англичанином Аароном Чалмерсом. Бой был выставочным — по регламенту его полная дистанция составляла восемь раундов по три минуты.

45-летний Флойд впервые подрался в Великобритании. Чалмерс стал уже шестым соперником легендарного боксера после завершения карьеры. Ранее Мейвезер нокаутировал в первом раунде кикбоксера Тенсина Нацукаву, побился вничью с блогером Логаном Полом и боксером Доном Муром, а также избил бойца ММА Микуру Асакуру и блогера Оладеджи Олатунджи.

Аарон Чалмерс и Флойд Мейвезер. Фото Соцсети

Как и предыдущие оппоненты, Чалмерс тоже серьезно уступает Флойду в уровне. Англичанин по прозвищу Джокер бился в смешанных единоборствах, где одержал пять досрочных побед и два раза проиграл. При этом в ММА Чалмерс не выступал уже три года. В июне 2022-го он дебютировал в профессиональном боксе и одолел боксера из Никарагуа Александра Зеледона. Чтобы понять уровень никрагуанца, достаточно знать, что в профессиональной карьере он победил шесть раз, а проиграл — 42. И еще четыре раза повезло подраться вничью.

Изначально соперником Флойда должен был стать английский боец Лайам Харрисон, который выступает в промоушене ONE по правилам муай-тай. В последнем бою Харрисон проиграл проиграл и не смог завоевать титул в категории до 61 кг, а с поединка против Флойда снялся из-за травмы. Но вряд ли Мейвезер расстроился из-за смены соперника. Для него поединки такого рода давно стали легким способом заработать большие деньги. Флойду настолько все равно на ажиотаж вокруг боя, что он даже не явился на пресс-конференцию и дуэль взглядов.

В первом раунде Чалмерс вел себя вызывающе: ухмылялся, намеренно открывался и будто призывал Флойда зарубиться. Но после того, как Мейвезер донес несколько ощутимых ударов, лицо англичанина стало хмурым. Флойд держал Чалмерса на джебе и выбрасывал резкие комбинации, почти не давая сопернику работать. Когда Чалмерс получал шанс проявить себя, выдать красивой комбинации он все равно не мог.

Флойд Мейвезер.

Первые четыре раунда Флойд отработал налегке и, очевидно, забрал, а в пятом Чалмерс стал больше идти вперед, за что мог поплатиться. Все удары Мейвезера прилетали в цель — он так кайфовал от самого себя, что успевал крутиться вокруг своей оси, пока Чалмерс выбрасывал очередной холостой оверхэнд. Перед шестым отрезком Флойд даже станцевал с ринг-герл, а затем устроил мастер-класс сопернику. Мейвезер много разговаривал с оппонентом и издевательски легко перебивал его. Флойд кривлялся, прыгал по рингу и все равно успевал забирать раунды.

У Мейвезера в углу стояла полноценная команда, но никаких советов он не получал, а просто о чем-то беседовал с секундантами, усевшись на канаты. В финальном раунде соперники устроили некое подобие рубки, но нокаута так и не случилось. Бой продлился все отведенное время, а во время объявления результата Флойд поднял руку Чалмерса. Официально поединок останется без решения, но все явно довольны. Флойд — заработанными деньгами, Чалмерс — возможностью побоксировать с Мейвезером на огромном стадионе, а зрители — веселым шоу.