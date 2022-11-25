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25 ноября, 22:45

Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Мойзес Фуэнтес.
Фото Соцсети
Мойзес Фуэнтес (в центре).
Фото GoFundMe
Мойзес Фуэнтес (справа).
Фото Соцсети
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Президент WBC мог предотвратить трагедию, но его не послушали.

17 октября 2021 года в мексиканском Канкуне прошел вечер бокса, где в главном поединке титул WBC Youth Silver во втором наилегчайшем весе оспаривали Давид Куэльяр и Мойзес Фуэнтес. Зрителей, собравшихся в отельном комплексе «Оазис», исход этого боя наверняка оставил не в лучшем расположении духа.

Мойзес Фуэнтес (справа). Фото Соцсети
Мойзес Фуэнтес (справа).
Фото Соцсети

Встреча мексиканцев изначально выглядела как мисматч: 20-летний на тот момент Куэльяр подошел к поединку с рекордом 19-0 и 12 нокаутами, а 36-летний Фуэнтес — с шестью поражениями, четыре из которых он потерпел досрочно. Кроме того, до боя с Куэльяром Мойзес не выходил в ринг три года, а последние два его поединка закончились быстрыми поражениями. Поэтому досрочной победе Куэльяра никто не удивился — юноша нокаутировал Мойзеса в шестом раунде хуком слева. Но последствия удара оказались шокирующими.

Фуэнтес был потрясен еще в третьем раунде после точного бокового справа от Куэльяра. Как сообщает Boxing Scene, менеджер Фуэнтеса и президент WBC Маурисио Сулейман сидели прямо у ринга и в конце пятого отрезка просили секундантов Мойзеса отказаться от продолжения боя.

Сразу после того, как Фуэнтес без сознания упал на настил, к нему подбежала бригада врачей. Мужчину унесли из ринга на носилках и отвезли в местную больницу, где его подключили к аппарату ИВС и сделали экстренную операцию. В результате сильных ударов в мозгу боксера образовался тромб — Фуэнтесу провели операцию, чтобы уменьшить опухоль.

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Операция спасла боксеру жизнь, и поначалу сохранялись надежды на позитивный исход. «Операция прошла хорошо, через пару дней сможем получить больше информации. Следующие 72 часа очень важны, чтобы увидеть, как он выздоравливает от опухоли в мозгу. Сейчас он стабилен. Ничего не остается, кроме как ждать и смотреть, как он выйдет из этого», — говорил промоутер боксера Освальдо Кухле.

Но к нормальной жизни Фуэнтес вернуться уже не смог. После операции его перевели в больницу поближе к дому в Мехико для продолжения лечения и реабилитации. Мойзесу нужна была помощь: тренер Эдди Рейносо просил подписчиков стать донорами крови для боксера. «Боксерская семья, Мойзес Фуэнтес нуждается в нас. Нам нужны доноры плазмы крови, вторая и четвертая отрицательные группы», — писал Рейносо.

Мойзес Фуэнтес (в центре). Фото GoFundMe
Мойзес Фуэнтес (в центре).
GoFundMe

А Всемирный боксерский совет объявил о сборе средств для оплаты счетов за лечение и для семьи Фуэнтеса — у него остались жена и двое детей, семилетний Мойзес-младший и пятилетний Сантьяго. В официальном обращении прилагалась ссылка на платформу Go Fund Me, но поставленной цели в 50 тысяч долларов добиться не удалось — собрали только 10,7 тысячи.

24 ноября, спустя 13 месяцев после нокаута, Мойзес Фуэнтес ушел из жизни, об этом в соцсетях сообщил Маурисио Сулейман: «Слава богу, Мойзес Фуэнтес упокоился с миром. Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям и наша признательность его жене за ее самоотверженность с неописуемой любовью в течение этого трудного года страданий. Да упокоится он с миром».

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