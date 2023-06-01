Мог стать лучшим боксером России, но был убит в 19 лет. Трагедия Хетага Козаева

Поразил Фредди Роуча в спаррингах, подписал контракт с Оскаром де ла Хойей, однако за день до вылета был застрелен в ночном клубе.

Хетаг Козаев провел на профессиональном ринге 10 боев, все выиграл, 9 побед одержал досрочно, взял титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC. Ездил в США, где тренировался в зале Фредди Роуча, и произвел там такое впечатление, что в итоге подписал контракт с Golden Boy. Все было готово для начала карьеры в Америке.

Однако 13 июня 2010 года, буквально за день до вылета, случилась трагедия. Во Владикавказе в ночном клубе «Мираж» у Хетага произошел конфликт с 28-летним борцом Сосланом Абаевым, победителем юношеской Олимпиады-1998. Как тогда писали СМИ, ссора была урегулирована, но спустя два часа Абаев вернулся в «Мираж» и несколько раз выстрелил в Козаева. Боксер скончался в больнице.

О том, каким был Хетаг, о его спортивном таланте, человеческих качествах и трагическом инциденте в ночном клубе мне рассказали его тренеры — Виталий Сланов и Алик Тедеев. Беседовали мы в тренерской боксерского зала «Ариана», где Козаев и стал боксером.

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Первый детский (!) турнир выиграл глухим нокаутом

Виталий Сланов: «Хетаг действительно был большим талантом. Наверное, один из самых талантливых боксеров, кто у нас тренировался, если даже не самый способный из всех, кого я видел. К нам он пришел благодаря брату. Асланбек Козаев, его двоюродный брат, у нас занимался, тоже приличный боксер. Он его привел. Хетагу было девять лет, кажется, он молодой был совсем, щупленький. Алик Заурович Тедеев забрал его на соревнования через два-три года — тогда в Волгограде проходил всероссийский юношеский турнир. Там он выиграл три боя нокаутом, притом что весил где-то 40-42 кг. Мы были на связи с Тедеевым, у нас были на том турнире серьезные ребята постарше: Мартынов — чемпион России, призер Европы — и еще несколько. Но Тедеев сказал, что Козаев был лучше всех. Он сказал: «Этого мальчика надо беречь, это будет наша главная звезда». Потом мы в этом убедились: Хетаг выиграл практически все по юношам, выиграл много всероссийских и международных турниров. Выиграл переходную Россию из юношей в молодежь — турнир такой проводился в Ульяновске. После этого мы перешли в профессионалы.

Я поговорил с Евгением Ефремовичем Вайнштейном, он тогда собирал команду. Объяснил ему: «Вот, у нас молодой парень, 17 лет». Он ответил: «Нет, у нас все занято». Я предложил: «Подойдет как спарринг-партнер?» Он сказал: «Ну, привози за свои деньги, он нас не интересует». Точно не могу вспомнить фамилию, у них там был хороший парень, который должен был боксировать за интерконтинентальный титул. Они поставили Хетага в первую пару, отбоксировать раунд — и все. Он в первом же раунде начал уничтожать этого парня, который должен был еще 12 раундов с кем-то спарринговать. Во втором раунде они бой остановили, поняли, что что-то не то. В последующем спарринге получилось еще лучше, и Вайнштейн сказал мне: «Если у тебя есть 10-20 таких — я беру всех сразу». Я ему ответил: «Я такого в жизни не видел и, скорее всего, больше не увижу. Откуда у меня еще 10-20?» В общем, Вайнштейн сразу им заинтересовался. Большую работу провел Геннадий Иванович Савин, который долгие годы был тренером молодежной сборной России. Он говорил: «Через мои руки прошло много звездных бойцов, но такого я не видел».

Алик Тедеев: «В Волгограде проходил всероссийский турнир, мы собрали команду. Виталик сказал: «Забери Хетага, даже если не будет боксировать — ему будет полезно посмотреть». Мы не планировали его выставлять, но решили: раз едет — пусть проведет хоть какие-то бои. Мы поехали, внесли его в заявку, взвесили — все как положено. Я звонил Виталику, рассказывал, кто с кем попал. Хетаг попал на местного, отбоксировал, выиграл за явным преимуществом, молодец. В другой подгруппе боксировал хороший дагестанец, призер чемпионата России. Я тогда сказал: «Если Хетаг выиграет [следующий бой], то они наверняка встретятся в финале». Хетаг выиграл также с явным преимуществом. В первом раунде проигрывал, а во втором — раз — и за явным преимуществом. Тот дагестанец тоже выиграл, сильного убрал.

Они вышли в финал, я позвонил Виталику и спросил: «Может, не стоит Хетага выставлять? Соперник опытный, призер России, дагестанец. Может и ударить... Я ему объяснил, что второе место — тоже хорошо. Успокой его, он хочет боксировать». Виталик ответил: «На свое усмотрение». Я сказал Хетагу: «Ты уже финалист, зачем тебе дальше боксировать? Ты уже показал результат, он опытный боксер, нам не стоит рисковать». Он расплакался, закатил истерику, сказал: «Я хочу боксировать, хотя бы один раунд! Хочу проверить себя». Я решил: «Ну, хорошо». Перезвонил Виталику, сказал, что запущу его на один раунд. Хетаг вышел, соперник взял дистанцию, начал боксировать. Хетаг тоже не лез на соперника. Соперник провел одну атаку, вторую, а потом нарвался на встречный удар Хетага и отправился в глубокий нокаут.

Секунданты прибежали, начали осматривать перчатки Хетага, а они были обычные, ему их перед боем выдали. Это уже о многом говорило. Ладно бы он один или два боя выиграл за явным преимуществом, а тут — третий, с хорошим соперником, и такой глубокий нокаут! Того буквально еле откачали. Тогда я понял, что Хетаг — непростой ребенок, с хорошими задатками. Позвонил Виталику, сказал: «Пацана лучше никуда не отпускать, пускай в зале сидит. С него будет толк. Самородок какой-то». После этого он и на Европах всяких, и на всероссийских турнирах выигрывал за явным преимуществом. На первенстве мира или Европы, точно не помню, выиграл со сломанной рукой. У него была трещина, но он боксировал и выиграл все бои. Он по мужикам в любителях даже не успел побоксировать. Виталик его повез на просмотр в Челябинск, там готовились профессионалы, у кого-то должен был быть бой за титул. Там Хетаг на спарринге разнес этого претендента на интерконтинентальный титул. Он был бы чемпионом мира, мегазвездой, если бы не этот трагический случай в ночном клубе... »

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Родом из села силачей и драчунов

Виталий Сланов: «В чем была его уникальность? Во-первых, идеальная для бокса психика. Хладнокровие — но не бесшабашность. Реакция просто сумасшедшая. Великолепный тайминг, чувство удара — при этом сам практически не пропускал. А если пропускал, то держал удар. Практически не уставал, удивительное качество — что в беге, что в спарринге, что в бою. Усталость к нему приходила намного позже, чем к остальным.

Его самый памятный нокаут? Помню, мы поехали на матчевую встречу в Дагестан, ему еще не было 17 лет, кажется, а он уже по взрослым боксировал. В его весе никого не было. Он тогда весил где-то 70 кг, поставили его в 75. Он просил нас дать ему выйти, а там взрослые приличные. Мы на свой страх и риск согласились. Против Хетага вышел приличный соперник, длинные руки. Он раз выбросил, два, у Хетага голова летит — прошло секунд десять, — попытался в третий раз, и дальше даже я ничего не понял. Нокаут был страшный — раз — и все. Как будто подстрелили. Тишина мгновенная. В общем, впечатляюще. Таких моментов было много, и в спаррингах, и в боях.

Он очень одаренный был. Но при этом еще не стал по-большому боксером. Там еще было над чем работать. Но даже при том, что арсенал был еще не такой большой, он все равно показывал выдающиеся результаты. Хулиганистый был немножко, мы его выгоняли, но выгнать навсегда его было невозможно. Ему и тренер особо выдающийся не нужен был. Ему надо было, чтобы кто-то хоть чуть-чуть с ним занимался, — и он стал бы вторым Костей Цзю, Роем Джонсом.

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По природным качествам трудно его с кем-то сравнивать. Ясное дело, Рой Джонс, Рэй Леонард — очень яркие, но такого разового удара у них, думаю, не было. Они выдающиеся во всем, но не думаю, что у них был такой прицельный разовый удар. А у кого был такой удар — например, у Томми Хирнса, — не было той прочности, что у Хетага. Хетаг не уставал, выдерживал любую нагрузку, на любой дистанции мог боксировать и не уставать. Он мог за один раунд проанализировать соперника, как компьютер, все просчитать и во втором-третьем раунде уже был совсем другим. В России я таких боксеров не видел. По природным данным — нет. Ну, конечно, где он и где Костя Цзю, Денис Лебедев и многие другие боксеры... Но он бы дошел до их уровня и, скорее всего, обошел бы их.

За что его выгоняли из зала? Хулиганистый он был, хотя в зале его все любили. Никого не обижал, но нарушал дисциплину, немного шумный был. И опаздывал, и еще какие-то моменты были, но он не был таким, извиняюсь за выражение... добрый от природы был. Его в зале все любили, он детей не обижал, даже когда стал большим чемпионом » .

Алик Тедеев: «Вообще он родом из села. Они жили во Владикавказе, а так их предки — выходцы из поселка Квайса, это в Южной Осетии. Сейчас Квайса считается городом, а тогда был поселком. Кстати говоря, у Мурата Гассиева тоже родня именно оттуда. Там живут такие отчаянные ребята, драчливые. Посидели, выпили, поели, а потом меряются силами.

Оттуда много хороших спортсменов вышло, Таймазовы оттуда. Там регион такой, что все крупные, здоровые ребята выходят. И по Мурату видно, что он физически сильный, и Хетаг был такой, и его брат, и отец. Сейчас отец болеет, но он был очень сильным. Генетика у них такая, мощная » .

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Приехал в 19 лет в зал Фредди Роуча — и избил чемпиона мира

Виталий Сланов: «В Америке мы его показали — многие специалисты были в шоке. Для боксеров, которые понимают эту тему: в один день несколько раз меняли контракт Дон Кинг, Боб Арум и Де Ла Хойя, чтобы переманить Хетага. В итоге выиграл Де Ла Хойя, подписались с Golden Boy.

Это было в 2010 году. Он провел в Америке 25 дней. После первого спарринга им заинтересовались, на второй поставили соперника посерьезнее, а после него началось движение. Было видно, что Хетаг уже звезда. Сбор проходил в Лос-Анджелесе. В начале мы были в Wild Card у Фредди Роуча. На тот момент там были Пакьяо, Амир Хан — много звезд было. Хетаг там после двух-трех спаррингов стал главной звездой. Когда он работал в парах, все без исключения останавливались и смотрели.

Один спарринг выиграл досрочно, второй тоже. Работали в больших перчатках, в масках, и там были приличные боксеры. Затем против него поставили известного чемпиона, которому тренер потом говорил: «Надо же что-то сделать! Ты с каким-то ребенком боксируешь и ничего не можешь сделать». Не хочу озвучивать фамилию, но знаменитый боксер, чемпион. Тогда он гремел. Против Хетага он ничего не сделал. Хетаг избивал его. Потом они предложили: «Давай проверим, как будет с тяжелыми». Поставили против него чемпиона Панамериканских игр, крузера, килограммов на 10 тяжелее. И тот тоже снялся после третьего-четвертого раунда. Еще и перчатки начал проверять. Потом пошла охота на Хетага, там же все отслеживается. Роуч сказал: «Мне без разницы, кто будет промоутером — Де Ла Хойя, Дон Кинг или еще кто-то. Главное, чтобы я был тренером».

Уже все было расписано. Все бои — в Лас-Вегасе. В андеркарде перед Мейвезером или Пакьяо, чтобы мир его узнал. Планировали, что где-то через полтора года Хетаг станет чемпионом мира » .

Фото из личного архива Виталия Сланова, Соцсети

Убийство

Виталий Сланов: «Мы вылетали на следующий день в Америку. Да, контракт уже был подписан. Ребята сделали ему проводы. Мы потренировались, побегали — ничего не предвещало. Стечение обстоятельств. Мне позвонил его двоюродный брат рано утром — где-то в 4 или 4.30. Я увидел [звонок] и понял, что с Хетагом что-то случилось. Он сказал, что в Хетага выстрелили, что его отвезли в больницу. Я приехал, он был еще... В общем, он был плох. Он скончался там. Сразу.

Что говорят о том инциденте? Характер на характер. Тот тоже большой спортсмен, большой чемпион. Один случай из миллиона — такое стечение обстоятельств. Двое с характером. Вроде, уже помирились, но... Они вместе спускались, я все видел в прокуратуре по записям с камер. Был шанс, что все разрешится. Хетаг и его друзья немного спровоцировали, а тот тоже амбициозный, тоже, наверное, был чуть выпивший. И случилось горе. А рядом не оказалось никого, кто мог бы их развести.

Он отсидел 10 лет, вышел. Сюда пришел, рассказал, как все было. Я его знал, он здесь известный человек. Извинялся ли? А что извиняться? Он рассказал, как было. Не то чтобы он был виноват... Ну, ясное дело, раз застрелил человека — виноват. Но нельзя однозначно сказать, что Хетаг был пушистый, и ничего не было, и его исподтишка... Сам провоцировал. И тот был виноват, и Хетаг мог дать человеку достойно уйти » .

Алик Тедеев: «Ночью у них с этим борцом Абаевым был конфликт. Вернее, конфликт был давний, они пересеклись там... Говорят, что и Хетаг был виноват, сам напрашивался, и тот тоже... В любом случае, можно было избежать такого трагического случая. Но, видимо, там были подстрекатели из окружения Хетага. Этот Абаев — спокойный, хороший парень. Но когда оскорбляют, унижают, человек не прощает такие моменты. В итоге произошел этот трагический случай. Деталей не знаю. Никто не знает, что было между ними до этого, но так случилось.

Мы почти каждый вечер с Виталиком приглашали его в кабинет в зале, беседовали с ним, говорили, чтобы он себя нормально вел, не ходил по ночным клубам, не связывался с непонятными людьми. Окружение у него было непонятное. Мы ему объясняли, что его ждет большое будущее, что он будет именитым, очень богатым боксером. Он мог заработать очень большие деньги в профессиональном боксе в Америке.

Я собирался в Южную Осетию, мы перед этим беседовали с ним. Хетаг должен был через день-два уезжать. Я уехал в Цхинвал. Ночью мне позвонил Виталик и сказал, что случилось несчастье, что Хетага убили в ночном клубе. У меня в голове сразу прокрутился его взгляд. Перед выездом я с ним встречался, мне было не по себе — я видел в его глазах какой-то стеклянный взгляд, холодное выражение глаз. Мне стало не по себе от его взгляда. Мне это в голову пришло сразу, я как будто почувствовал это перед выездом, как будто что-то предрекало. Тот разговор перед выездом и встреча наших взглядов... Нехорошее предчувствие было. Было бы иначе — был бы большой чемпион, знаменитость, прославил бы себя, своих близких, свою родину, нас, тренеров. Но вот такое несчастье бывает.