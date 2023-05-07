Не наш король. Альварес победил Райдера и снова вызвал Бивола

В Гвадалахаре, Мексика, в грандиозном шоу на стадионе «Акрон» Сауль Альварес пытался выглядеть зрелищно, но не смог.

Нет ничего более важного для мексиканца, чем бой дома, перед своей публикой, ещё и в канун праздника Cinco de Mayo. Больше 10 лет Сауль не боксировал дома. Стадион впечатлял, было яркое шоу на выход, песни мариачи, фейерверки, я уверен даже, что в толпе были выкрики «бей гринго», все как положено.

Чем занимался Альварес последний год... Проиграл Биволу, выиграл у Головкина. Набросился на футбольную сборную Аргентины и угрожал Лео Месси — но затем оттаял. В Хуанакатлане, штат Халиско, Мексика, Канело поставили памятник. Играл в гольф, снимался в рекламном ролике, который показывали во время Супербоула. И вот вернулся домой, в Гвадалахару.

Такие бои проигрывать нельзя. Тут можно шутить про членов мексиканских картелей в рингсайде, но не простят и простые зрители.

И Джон Райдер имел не так много шансов на победу. Некрупный для суперсреднего веса, короткорукий, с набором разнообразных поражений... Акцент в медиа ощутимо сместился на Мексику, и в американских изданиях про Альвареса стали писать прям заметно меньше. А в Британии и не особо верили в Райдера... ну, у него мощный конкурент был в эти выходные, Карл III, его коронация и неприличные фигуры, нарисованные на лужайках. И погода ещё.

Сауль Альварес и Джон Райдер. Фото Reuters

Но именно эти качества, обозначенные выше, и делали Райдера опасным. Он компактно стоит, плотно прикрывая корпус — и этим убрал возможность Альвареса эффективно менять этажи, чередуя работу в корпус и в голову. Джон ещё и левша, но ранее мексиканцу такая стойка проблем не доставляла. Райдер в целом вовремя смещался в сторону, не стоял у канатов, а со второго-третьего раунда начал просовывать между рук Альвареса жёсткий апперкот. Эффективно против него работала только передняя рука Сауля. Тяжелый джеб, иногда хук — со всей массой тела, как будто тяжеловес боксирует. Кровь на лице, гематомы, сломанный нос, с третьего раунда Райдер начал задыхаться. И от своего темпа работы, и он пропущенных ударов.

Но как человек с умением терпеть, проигрывать и иногда переламывать ход боя во второй его половине — Джон продолжал боксирвать, перекрываться, отвечать. И злить соперника. И даже когда в пятом раунде в его голову прилетела «двойка», и Джону пришлось соскребать себя с пола, он нашёл путь для своих точных ударов. Апперкот, хук куда-то за ухо, многоударная серия, где что-то залетело.

Но это вряд ли деморализовало Альвареса. Мексиканца начало серьезно расстраивать то, что в чемпионских раундах Райдер не просто стоял, но и бил. И даже выглядел активнее в финальном раунде, отчего Саулю недвусмысленно начали свистеть зрители. А мексиканец был не потрясён, не так уж сильно устал, просто немного замедлился и был озадачен соперником, который все никак не сдавался. Джон Райдер использовал все в своём арсенале, чтобы испортить Канело возвращение домой.

Никто из судей не отдал ему больше двух раундов. Хотя по моим ощущениям, это не совсем так уж плохо было для британца. Но главное — в действиях Альвареса не было блеска, не было чемпионского стиля. Он уверенно выигрывал, но по сути проводил бой осторожно, на тихой волне. С одной стороны, не за это мексиканцы любят своих боксеров. С другой, этот человек зарабатывает сотни миллионов долларов в год, и ему виднее, как боксировать — хотя мне кажется, что в этот конкретный момент Сауль сам себя корит и думает, что он мог сделать иначе. А может быть, и нет. Свистели пара десятков человек, не все 55 тысяч.

Джон Райдер и Сауль Альварес. Фото AFP

В списки самых крутых мексиканских боксеров Альварес попадет, конечно. Благодаря количеству завоеванных поясов как минимум, скальпам чемпионов в резюме. Но не будет такого полу-религиозного культа, как вокруг Хулио Сезара Чавеса или Сальвадора Санчеса. Не Святой Хесус Мальверде, герой бандитов и бедняков. Просто рыжий мексиканский мальчишка, который смог, стал важным и большим. И Мексика все ещё будет любить его, даже если осадочек остался.

Все плохое или невнятное забывается, он защитил титул абсолютного чемпиона — дома. Встал на колени перед своей бабушкой, обнял жену и детей... и снова вызвал Бивола. Он настаивает, что хочет повторный бой там же, где был первый, в полутяжёлом весе. Потому что победа не выглядит сейчас возможной, а Альварес хочет замахнуться на то, во что другие не верят. Очевидно, там есть план.

Или они с тренером Эдди Рейносо действительно придумали что-то новое... Или в последний момент на переговорах что-то пойдёт не так (возможно, по взаимной договорённости, т.к. Биволу было интереснее боксировать за пояса Сауля, чем снова отстаивать свой в своём весе); и Канело дебютирует в первом тяжёлом весе, против Баду Джека, например... Или это просто упрямство чемпиона, которое ни на чем особенно не основано, кроме веры в себя и свои силы. А это то, что делает Альвареса тем самым лицом спорта, чемпионом и самым зарабатывающим в боксе человеком прямо сейчас.