Фьюри намерен купить футбольный клуб! Тайсон готов бросаться деньгами

Цыганский Король уверен, что в управлении клубом нет ничего сложного.

Голова Тайсона Фьюри в последнее время занята не только боями. Следующий поединок Цыганского Короля официально анонсирован — 3 декабря он в третий раз встретится с Дереком Чисорой в Лондоне. Параллельно Тайсон раздумывает об уходе из бокса и о том, чем будет заниматься на пенсии. Похоже, он нашел хороший вариант в футболе.

Фьюри раздумывает над покупкой футбольного клуба «Моркам», который выступает в английской лиге 1. Цыганский Король уже сотрудничает с руководством «креветок»: логотип его бренда Gypsy King можно увидеть на шортах игроков во время матчей. Кроме того, Тайсон владеет спортивной инфраструктурой «Моркама» и там же тренируется.

Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

Но теперь боксер мыслит шире — он собирается купить клуб и заняться инвестированием. Об этом Фьюри рассказал в перекрестном интервью с экс-владельцем «Кристал Пэлас» Саймоном Джорданом на talkSPORT. В самом конце беседы Тайсон спросил у опытного Джордана совета: «Короткий вопрос: я подумываю о покупке футбольного клуба «Моркам», они в данный момент играют в первой лиге. Поэтому я подумал, что инвестирую в них какое-то количество миллионов».

Джордан ответил шуткой: «Под словом «инвестировать» вы имеете в виду — бросить в них деньгами. «Инвестировать» — неправильный термин». Тайсон не смутился, но не стал спорить: «Да, по сути, кидайте в них деньгами и помогайте подниматься. Мне предложили купить футбольный клуб «Моркам». В любом случае я владею всеми тренировочными объектами и тренировочным залом. Так кто знает? Возможно, вы смотрите на владельца футбольного клуба».

Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

На вопрос Джордана, в курсе ли Фьюри, как заработать небольшое состояние на футболе, боксер ответил самоуверенно. «Начните с большего! Это то же самое, что быть боксерским промоутером», — считает Цыганский Король. Если Тайсон все же решится на такой шаг, ему предстоит серьезная работа: после 13 матчей «Моркам» идет на последнем месте в турнирной таблице лиги 1 и рискует вылететь еще ниже.