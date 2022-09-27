«Смогу побить Усика даже после пяти литров пива». Фьюри жестко провоцирует украинца на бой

Цыганский король хочет подраться уже в декабре.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) все никак не может определиться со своим будущим и найти соперника. Сначала британец был намерен даже завершить карьеру, затем хотел подраться с соотечественником Энтони Джошуа (24-3). Поставить подписи на контракте боксеры должны были до 26 сентября, но этого так и не было сделано. И Фьюри тут же понесло.

«Ну вот официально — судный день наступил и уже закончился. Контракт так и не подписан. Для Джошуа все закончено. Забудь о поединке, идиот, трус, мешок дерьма и бодибилдер. Всегда знал, что у тебя нет мужества, чтобы сразиться с Цыганским Королем. Удачи тебе в карьере и жизни, мир», — сказал Фьюри в своей социальной сети.

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

«Маленький мешок с говном»

Еще британец не исключил четвертый поединок против Деонтея Уайлдера (42-2-1). И на этом Цыганский Король не остановился. Сейчас он активно выводит на эмоции Александра Усика (20-0). Фьюри уже предложил украинскому боксеру провести бой 17 декабря в Саудовской Аравии. Однако Усик не намерен выходить на ринг в 2022 году из-за травмы. А еще он уверен, что Фьюри его боится.

«Несмотря на всю его крутизну, о которой Фьюри так говорит, он боится. Да, боится меня. И я не буду поддерживать ни Джошуа, ни Фьюри в случае их поединка», — сказал Усик журналисту Майклу Бенсону.

Это только раззадорило британца, и он начал атаковать Усика грязными словами.

«Моя команда предложила им провести поединок за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Все жаждут увидеть этот поединок в это время. А он говорит, что я боюсь. Это ты — средневес! Усик, ты маленький мешок с говном. Несешь дерьмо про то, что это я боюсь? Да я пробью своим кулаком твое маленькое ухо, маленькая сосиска. Второй мешок с говном — это большой бодибилдер Джошуа», — в такой резкой форме обратился к соперникам в соцсетях Фьюри.

А теперь же Цыганский Король заявил, что побьет Усика одной рукой и после пяти литров пива.

«Мне кажется, что я справедливо высказался об Усике. Александр хороший средневес, победил чемпиона по кроссфиту. Но что будет, если он сразится с настоящим супертяжеловесом, например со мной? Я же уничтожу его за шесть раундов! Мой брат уверен, что я побью его одной рукой. Да я смогу побить его даже после того, как схожу в паб и выпью пять с половиной литров пива», — сказал Фьюри порталу Sky Sports.

И кажется, что это только начало словесной перепалки...

Что дальше?

В своем последнем бою, который состоялся в Лондоне 24 апреля, Фьюри одержал победу нокаутом над Диллианом Уайтом (28-3) в шестом раунде. Усик же победил раздельным решением судей Энтони Джошуа 20 августа в Саудовской Аравии. Александр защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Сейчас Фьюри в активном поиске хорошего соперника. И такие громкие слова можно расценить лишь как предвкушение боя за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Усика. Яркий треш-ток — все по классике. Что остается еще делать Тайсону Фьюри? У британца есть вариант провести выставочный бой с чемпионом UFC Франсисом Нганну, о котором давно уже говорят. Ну и ждать даты боя от Усика. Но уже в следующем году.