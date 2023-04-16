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Сегодня, 12:45

Сенсация в Лондоне: китайский 40-летний тяжеловес финишировал непобежденного британца

Отдел единоборств «СЭ»
Чжан Чжилей празднует победу в бою с Джо Джойсом
Чжан Чжилей празднует победу над Джо Джойсом.
Фото Reuters
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Джо Джойс и сам не ожидал такого сопротивления от Чжан Чжилея.

Вечером 15 апреля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились Джо Джойс и Чжан Чжилей. Англичанин и китаец разыгрывали временный пояс WBO в тяжелом весе.

37-летний Джойс шел серьезным фаворитом у букмекеров — на его победу предлагался коэффициент 1,11, а на победу китайца — 7,05. Англичанин — с рекордом 15-0 и 14 досрочными победами. Предыдущий поединок Джойса завершился только в 11-м отрезке, когда он одолел Джозефа Паркера и забрал вакантный временный пояс WBO в тяжах.

Бой Джо Джойса против Чжан Чжилея
Фото Global Look Press

В свои неполные 40 лет (юбилей он отпразднует 2 мая) и с рекордом 24-1-1 Чжан Чжилей не выглядел человеком, который остановит Джойса. Тем более его победный путь был прерван как раз в прошлом поединке, когда Чжилей уступил Филипу Хрговичу единогласным решением судей.

Хотя Джойс привык действовать в поединках первым номером, это не смутило Чжилея. Китаец методично шел вперед, разбивал англичанина силовыми ударами, которые приносили успех: уже в третьем раунде у Джо появилась гематома.

Поединок завершился в шестом отрезке. Рефери дважды приглашал в ринг доктора, чтобы осмотреть Джойса, так как состояние его глаза только ухудшалось. После второго осмотра врач принял решение снять британца с поединка. На момент остановки на двух карточках со счетом 48-47 лидировал Чжан, на третьей карточке с таким же результатом побеждал Джойс.

Чжан Чжилей — первый боксер из Китая, который сумел завоевать титул в супертяжелом весе. Китаец совершил мощный апсет, напоминающий победу Энди Руиса — младшего над Энтони Джошуа. Оба боксера неплохо заработали на поединке. По данным Sports Payouts, Джойс должен гарантированно получить 500 тысяч долларов, а гарантированная выплата Чжилея — 350 тысяч. От продаж платных трансляций англичанин получит 65%, а Чжан — 35%. Но главная награда: теперь Чжан получил теоретический шанс встретиться с Александром Усиком как обязательный претендент. Учитывая, что бой с Фьюри до сих пор под вопросом, встреча с Чжилеем вполне вероятна.

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