Девушка оголила грудь после победы в боксерском поединке. Она объяснила это желанием самовыразиться

Даниэлла Хемсли слишком эмоционально отреагировала на триумф.

Вечером 15 июля в Дублине, Ирландия, состоялся боксерский вечер Kingpyn High Stakes. В турнире принимали участие зарубежные блогеры и инфлюенсеры, а поединок между англичанкой Даниэллой Хемсли и полькой Александрой Даниэль закончился самым неожиданным образом.

О несерьезном характере всего мероприятия можно было судить еще по дуэлям взглядов, на которые бойцы женского пола явились в нижнем белье. Но целевая аудитория вряд ли удивилась, ведь все девушки, которые выступали на турнире, зарегистрированы на сайте Only Fans, где выставляют контент для взрослых за деньги.

Хемсли известна также благодаря своему тик-току, а в боксе у нее был уже второй поединок — первый девушка проиграла бразильянке Джулли Оливейре. Ее соперница Александра Даниэль по прозвищу Мисс Даниэлка широко известна в Польше и тоже проводила второй бой. В первом она встретилась с известной актрисой фильмов для взрослый Элль Брук и проиграла решением.

Поединок Хемсли и Мисс Даниэлки проходил пять раундов по две минуты, девушки молотили друг друга без намека на технику, но англичанка хотя бы прицеливалась, когда выбрасывала удары. Итог — победа Хемсли единогласным решением судей — 48-47,48-47,49-46.

Александра Даниэль и Даниэлла Хемсли. Фото Global Look Press

Отпраздновать вторую победу в карьере (пусть и не профессиональной) блогер решила так, чтобы все следующие поединки перестали быть интересны зрителям. Даниэлла подняла топ и показала грудь прямо в камеру, не смущаясь того факта, что на нее смотрят миллионы людей. В интервью после боя девушка объяснила, что поступила так потому, что таким образом хотела «самовыразиться».