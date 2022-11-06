Бивол провел идеальный бой против Рамиреса, теперь ему придется побить Канело во второй раз

Колонка промоутера Владимира Хрюнова о победе Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Дмитрий Бивол в очередной раз доказал свой статус одного из лучших боксеров планеты и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. На этот раз от рук Бивола пострадал мексиканец Хильберто Рамирес — обязательный претендент. Человек, который обещал отомстить за поражение Сауля Альвареса и устроить Биволу самый тяжелый бой в его карьере.

В итоге обещания мексиканца не были выполнены. Не помогли даже организаторы, которые явно стояли на латиноамериканской стороне. В мастерстве Бивола никто и не сомневался, но окружение этого поединка заставляло задумываться о самом худшем сценарии.

Я опасался латиноамериканских корней организации WBA. К тому же промоутер Рамиреса — Оскар Де Ла Хойя, что тоже играло не на пользу Дмитрию Биволу. Но настоящий бокс всегда выше организационных преград. Рамирес построил свой план на бой с явным намеком на слабую результативность. В некоторых эпизодах Хильберто просто имитировал активность.

Однозначно это был тяжелый бой для Дмитрия Бивола. Бой, в котором он победил не просто оппонента по рингу, а дискредитировал всю сторону соперника. Тем ценнее его 21-я победа.

Бивол уже приучил публику к своим безошибочным действиям на ринге. Дмитрий прагматичен, осторожен, но в то же время беспощаден. Главное, что сделал Бивол в поединке с Рамиресом, — разобрался с дистанцией. В бою с длинноруким мексиканцем это было особенно важно. Россиянин переиграл соперника и в работе ног. В общем, Бивол сделал ровно то, что требовалось сделать против габаритного соперника с неплохим движением и тяжелым ударом.

Бивол опять не добрался до нокаута. Но настоящий чемпион делает ровно столько, сколько ему необходимо для победы. Несмотря на отсутствие нокаута, Бивол был результативен в своих действиях. Каждый удар и каждое передвижение Дмитрия влекли за собой смысл и опасность.

Еще до поединка с Рамиресом на Дмитрия выходил менеджерский штаб Сауля Альвареса с просьбой о реванше. Хотя сам Бивол этого не хочет, кажется, он стал еще ближе ко второму поединку с именитым мексиканцем. Канело опять включает лишнюю самоуверенность, думая, что второй бой сложится по-другому.

Он действительно может быть другим. Но только с плюсом для Бивола. Альварес был переигран в первом противостоянии. Теперь Дмитрий будет читать Сауля еще продуктивнее. Кажется, реванш с Канело будет обречен на окончательный провал мексиканца.