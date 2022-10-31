Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола

Зурдо Рамирес признавался, что был хорош в обращении с холодным оружием.

Вечером 5 ноября в Абу-Даби пройдет вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол встретится с Хильберто Рамиресом в поединке за пояс WBA Super в полутяжелом весе. Для боксера из России эта защита станет четвертой — ранее он одолел Крэйга Ричардса, Умара Саламова и Сауля Альвареса. Рамирес стал обязательным претендентом на титул после побед над Юниески Гонсалесом и Домиником Безелем.

Непобежденный (44-0) мексиканец вырос в районе Хенаро Эстрада города Масатлан. Уже в 14 лет парень впервые стал свидетелем убийства — жертвой оказался темнокожий полный мужчина, которого пырнули ножом в живот. Хильберто был знаком с убитым — они работали вместе.

Семья Рамиреса жила бедно — мать работала кассиром на рынке, отец водил грузовик, и, помимо Хильберто, им нужно было кормить еще двоих детей. Поэтому будущий боксер впахивал на стройке с 12 лет: сначала таскал на спине 25-килограммовые мешки с цементом, затем, когда подрос, носил сразу два — по одному на каждом плече.

Хильберто Рамирес. Фото Соцсети

Рамирес не был похож на сверстников. Пока другие дети вдохновлялись бандитской романтикой и пели песни в честь наркоторговцев, Хильберто коллекционировал видеокассеты с фильмами и мультиками: «История игрушек», «Черепашки-ниндзя» и «Охотники за привидениями». Но больше всего парень кайфовал от приключений Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна в трилогии «Назад в будущее».

Параллельно с работой на стройке Рамирес записался в секцию бокса, где позже и получил прозвище Зурдо — «левша» с испанского. У ребенка не было боксерского снаряжения и даже обычных кроссовок — на первую тренировку он пришел в поношенных сандалиях и рубашке с пуговицами. На бедолагу обратил внимание тренер Хесус Запари — судя по воспоминаниям коуча, на Рамиреса было жалко смотреть. «Его тело было тощим, как у нищего. Какую бы одежду мы ему ни дали — моих старшего и младшего сыновей, даже дочери, — ему все подошло», — рассказывал Запари в интервью ESPN.

Тренер впечатлился потенциалом Хильберто. Детей из бедных семей в Мексике много, но Хесус верил, что в крутого боксера вырастет именно он. При этом первые семь поединков в любителях Рамирес проиграл, потому что Запари намеренно подбирал ему сложных соперников, чтобы проверить, не сломается ли юноша после первых неудач. В возрасте 16 лет тренер заставил Рамиреса биться с Хосе Луисом Крусом, одним лучших боксеров полусреднего веса того времени. Крус не просто избил Хильберто, но и заставил того плакать, однако после поражения юный боксер вернулся в зал и продолжил тренировки.

Хильберто Рамирес. Фото Соцсети

Увлеченность боксом не означала, что для Рамиреса полностью исчез риск стать бандитом. Он всегда носил в кармане большой складной нож. Вроде на всякий случай, но иногда холодное оружие применялось по назначению. «Использовал ли я его? Да, и я был хорош. Резал ли людей? Там, откуда я родом, это было нормально», — заявил Зурдо, но тут же осекся: «Больше я так не считаю».

В декабре 2009-го с 18-летним Рамиресом произошел инцидент, который наверняка сильно повлиял на его карьеру. В 4 утра пьяный Зурдо ехал в своем старом пикапе и проигнорировал знак «Стоп», врезавшись в грузовик с туалетной бумагой. От удара кабина отделилась от прицепа, который приземлился на третий автомобиль, Nissan Altima. В результате ДТП водитель Nissan не мог выбраться из авто в течение нескольких часов. Сам Хильберто ничего не помнит: он проснулся в больнице со швом над правым глазом и поврежденным бедром. После этого Хесус Запари и его сын Гектор, который тоже стал тренировать, решили, что парню пора жить у них, иначе из него ничего не выйдет.

Хильберто Рамирес. Фото Соцсети

Зурдо переехал и спал в одной кровати с Гектором. Ему было запрещено покидать дом, за исключением тренировок. Рамирес занимался каждый день, кроме воскресенья — в выходной он получал от тренера деньги и шел в кинотеатр, но должен был вернуться не позже 10 часов вечера.

Очевидно, это сделало Зурдо тем, кем он является сегодня. Рамирес уверен: если бы не бокс, он был бы мертв или сидел за решеткой. Но у него все еще случаются проблемы с законом. Всего за пару месяцев до поединка с Дмитрием Биволом мексиканца арестовала полиция Масатлана.

Во время вечеринки Зурдо бросал пивные бутылки с балкона квартиры в прохожих. Соседи вызвали полицию, которая и задержала боксера. В ролике видно, как Хильберто уводят под руки представители власти.

Позже Рамирес извинился за инцидент и прояснил ситуацию, о чем сообщили в пресс-службе боксера: «Зурдо Рамирес приносит искренние извинения за произошедшее несколько недель назад на вечеринке, где он веселился с друзьями и все вышло из-под контроля. Как хозяин вечеринки, он поручился за своих гостей и пояснил, что здравомыслие преобладало во все времена, хотя он не оправдывает случившееся».

Теперь Зурдо предстоит доказать, что временное помутнение сознания не сбило его с пути. Боксер намерен отомстить Биволу за Сауля Альвареса и завоевать титул WBA Super, а заодно выйти на Канело и хорошенько заработать.