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Сегодня, 07:05

Кудряшов нокаутировал американца по прозвищу «Деревенская кувалда». Тот упал как срубленное дерево

Кудряшов нокаутировал Шьюмейкера
Отдел единоборств «СЭ»
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Дмитрий нанес сокрушительный удар уже на 90-й секунде поединка.

Вообще, соперником Кудряшова должен был стать Вагаб Вагабов. Это был бы реванш — в июне прошлого года Дмитрий нокаутировал Вагаба в первом раунде. Тот бой стал самым кассовым в истории промоушена — с точки зрения просмотров, хайпа и всего остального. Однако Вагабов получил травму — причем, по словам главы Pravda Boxing, выбыл чуть ли не до конца года. Пришлось искать замену, и в итоге Кудряшов вышел против американца Сэма Шьюмейкера.

Бились во Владикавказе — во дворце спорта «Манеж». Выбор локации не должен удивлять: Хетаг Цопанов — осетин. Да и вообще турниры по профессиональному боксу в Северной Осетии проводятся уже давным-давно. Естественно, в первом ряду сидел лучший осетинский боксер всех времен и лучший российский супертяж прямо сейчас Мурат Гассиев. Мурат пришел поболеть за земляков и друзей — за Сослана Баева, Георгия Челохсаева. Оба победили досрочно. А Мурат — вроде бы, человек сдержанный — прыгал от радости.

Когда состоится следующий бой Гассиева — пока неизвестно. Он сообщил журналистам, что занимается оформлением американской визы и собирается отправиться в США на сбор. В марте Мурат получил армянское гражданство — чтобы иметь возможнось присутствовать, например, в рейтинге WBC (россияне оттуда исключены). Само собой, гражданство РФ он сохранил. Что касается других почетных гостей, то сидел в рингсайде и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Шьюмейкер вышел на бой под AC/DC (TNT), Кудряшов — под «Любэ» («Березы»). Затем прозвучали гимны. Наверное, эти детали будут кому-то интересны: американский гимн никто не освистывал, почти все болельщики встали со своих мест во время его исполнения (но все же не все). В общем, народ проявил уважение. Кудряшов же проявлял уважение к своему сопернику, хотя и был железобетонным фаворитом. Сэм, похожий на такого здорового, добродушного американского фермера, участвовал в первом турнире Bare Knuckle. За первые два года сделал там рекорд 3-1-1 (ничья — в поединке с бойцом UFC Чейзом Шерманом). Потом же выиграл еще один бой и потерпел три поражения подряд. Прозвище Шьюмейкера — «Деревенская кувалда». Прозвище Кудряшова — «Русская кувалда».

Довольно быстро стало понятно, что разница в классе между противниками колоссальная. Правда, Кудряшов чуть не упал — когда облокотился на канаты (не из-за соперника, а из-за канатов). Ну, а уже на 90-й секунде Кудряшов отправил оппонента в нокаут — правым встречным. Шьюмейкер упал как срубленное дерево — сначала замер, затем рухнул вниз. Такой получилась 25-я победа нокаутом Кудряшова в профессиональном боксе.

Сейчас Дмитрию 37, на большие титулы он не рассчитывает, но к денежным боям, естественно, готов. После турнира Кудряшов и Цопанов сообщили, что следующий соперник уже известен, но кто именно — не сказали. Лишь отметили, что это иностранец.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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