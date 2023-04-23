Дэвис вырубил Гарсию. Но отправляется в тюрьму?!

Только что в Лас-Вегасе Джервонта Дэвис продемонстрировал разрушительную силу ударов по корпусу. А Райан Гарсия — магию маркетинга.

Все как будто сошли с ума перед этим боем, кричали про «мегафайт», место в истории и так далее. Собрали в одном зале Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйвезера, Рэя Леонарда и Майка Тайсона. Соорудили мощную рекламную кампанию. С точки зрения бизнеса и внимания аудитории — это и правда получился мегабой. Это не был поединок равных соперников — но, к счастью, большинство людей узнали об этом, уже когда поставили деньги и заплатили за билеты или трансляцию.

Осознание начало приходить во втором раунде, когда Гарсия решил прессинговать и закидать оппонента хуками на средней дистанции, — и БУМ! — оказался в нокдауне после левого от Джервонты. Такое случалось с ним и раньше, но почему-то многие были удивлены.

Напомню, что Джервонта Дэвис отбоксировал в прошлый раз в январе, и тогда же планировался бой Райана Гарсии, но тот заявил, что ему не нужен промежуточный поединок перед Дэвисом. Я начинаю думать, что это было очень мудрое решение промоутера Оскара Де Ла Хойя. Он понимал, чем рискует. Рассказывать о том, насколько особенный этот KingRy — проще, если показывать его видео из соцсетей и интервью, а не реальные бои. Лично я в его выступлениях ничего необычного не мог найти, кроме всеобщей уверенности в том, что парнишка далеко пойдет. Это могло бы оказаться правдой, если бы ему строили не только карьеру, но и закладывали фундамент техники и знаний о боксе.

Но вместо этого к поединку с Дэвисом он подошел, сменив тренера. Эдди Рейносо, возможно, ему и правда не подходил, да и занимался больше Саулем Альваресом, Энди Руисом (пока и тот не ушел) и другими. Джо Гуссен — специалист узкого профиля. Он для точечной настройки в бою. Он не будет учить боксера технике или переделывать его манеру двигаться и бить. Он появится на взвешивании и на поединке в крутой куртке или рубашке, будет давать правильные интервью и действительно полезные советы в углу. Но он не будет учить тебя боксу. Джо — специалист по атаке. Как вывести из равновесия, как спрятать удар или серию, как поставить оппонента в неудобную точку и добить.

Он заставил Райана брать контроль над боем. Ну, просто потому, что Гуссену было очевидно главное — Гарсия не потянет тактический бой, а Дэвис не верит в удар соперника. Это я, конечно, фантазирую, но, судя по инструкциям в углу, Гарсия должен был удивить соперника во втором раунде. Агрессией и прессингом. Что делают боксеры, когда пропускают? Обычно, зажимаются, пытаются перегруппироваться. Что делают боксеры той породы, к которой принадлежит Дэвис? Они оскаливаются и бьют в ответ. Нокдаун во втором раунде был абсолютно логичен. Джервонта контрпанчер, и для него УДОБНО, когда оппонент атакует. Да еще и так нерасчетливо. Наказал. Гарсия стал осторожнее, на какое-то время.

Джервонта Дэвис. Фото Global Look Press

Дальше стало заметно, что класс Дэвиса как боксера куда выше. Уступая немного в скорости, но очень сильно — в росте и длине рук, он в целом контролировал происходящее, джебом, на ногах — как левша он располагал правую ногу с внешней стороны, всегда готов был уйти в сторону и контратаковать. К середине боя освоился настолько, что вслед за сайдстепом, приобняв Райана, прокрутил его вокруг себя в танце, а затем отпустил и сам сделал оборот для публики.

В шестом раунде было точное попадание от Гарсии. Эффект? Нулевой. Только кровожадная улыбка в ответ. Джервонта еще успевал поговорить с ним в паузах между атаками. Думаю, Джо Гуссен понял, что ментально его подопечного сейчас совсем могут сломать — и отправил его в седьмом раунде снова в активный силовой прессинг. Джервонта, который к тому моменту уже совсем пристрелялся к корпусу, ударил слева в корпус. Отложенное действие этого попадания делает его еще более жутким. Как будто в легком образовалась дыра, и KingRy начал задыхаться. Два шага назад, перед этим он успел еще разок достать Дэвиса... и встал на колено. Возможно, мне показалось, рефери считал слишком быстро, но Райан не собирался продолжать. Спазм от удара в область печени имеет парализующее свойство.

Райан Гарсия. Фото Global Look Press

«Мне нравятся ментальные игры, я показывал ему — давай, вставай!» — пояснял после нокаута Джервонта Дэвис. Гарсия вытирал кровь с лица. Дэвис обнимался с Флойдом Мэйвезером как с самым близким человеком на планете. Возможно, так и было в этот момент. У них могут быть разногласия по части пиара или бизнеса, но никто для Джервонты и его карьеры не сделал столько, сколько Флойд, принявший его в зал и даже почти в семью в какой-то момент.

Насколько я понимаю, теперь ему предстоит отправиться на короткий срок в тюрьму — по делу об аварии и побеге с места происшествия. 5 мая суд вынесет решение и объявит срок (предположительно — от 2 месяцев до 1 года). Не страшный срок в целом, особенно если сидеть будет так же, как Флойд — в относительном комфорте. Но к моменту его выхода на свободу мы будем, я уверен, ждать уже совсем другие мегафайты.

Райана Гарсия реанимируют за год-полтора, отряхнут от пыли, возможно, немного подучат боксу — и вернут в обойму для денежных боев. А нам скоро придумают кого-то нового — «особенного боксера», «не такого, как все», «новое поколение». И все это дружно схавают. Так положено в индустрии. Так работает бокс.