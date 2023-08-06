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Сегодня, 08:35

Джейк Пол победил Диаса в боксе. Но Нейт смотрелся достойно

Блогер Джейк Пол победил бывшую звезду UFC Диаса в боксерском поединке
Отдел единоборств «СЭ»
Джейк Пол и Нейт Диас.
Джейк Пол и Нейт Диас.
Афиша боя Джейк Пол — Нейт Диас.
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Блогеру оказали достойное сопротивление.

Утром 6 августа в Далласе состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого Джейк Пол встретился с Нейтом Диасом. Бой блогера и бывшего бойца UFC проходил по правилам профессионального бокса по формуле «десять раундов по три минуты».

Диас получил возможность побоксировать после того, как у него истек контракт с UFC. Последний бой в промоушене Даны Уайта Нейт провел в сентябре 2022-го, когда задушил Тони Фергюсона. Всего в UFC у Диаса 27 поединков, 16 из которых он выиграл. При этом боец не исключает, что после командировки в бокс он подпишет новое соглашение с UFC — например, ради трилогии с Конором Макгрегором.

Для Джейка Пола этот бой стал девятым в профессиональной карьере. Предыдущий блогер проиграл — заветного нолика его лишил брат Тайсона Фьюри Томми, который одолел Джейка раздельным решением судей. Ранее Пол в основном побеждал ветеранов из UFC: Андерсона Силву, Тайрона Вудли, Бена Аскрена. Вероятно, после поражения Фьюри Пол понял, что повышать оппозицию рано, и снова устроил поединок с выходцем из ММА.

Афиша боя Джейк Пол — Нейт Диас.

В первых раундах Джейк Пол выглядел быстрее Диаса, бил чаще и точнее. Нейт стремился клинчевать, избегал рубки с блогером и, вероятно, проиграл первый и второй отрезки, но уже в третьем выглядел лучше. Если Пол вымахался, то Диас работал в одном темпе и никуда не торопился. Он забрал третью трехминутку, но в четвертой Джейк снова пошел вперед, однако Диас не успел устать. Он перебивал блогера и не позволял тому доносить свои силовые удары.

Джейк Пол и&nbsp;Нейт Диас. Джейк Пол — Нейт Диас. Блогер победил единогласным решением судей. Онлайн

В пятом раунде Диас отправился в нокдаун после оверхенда от Пола. Несмотря на проблемы с кардио, Джейк продолжал источать опасность, и каждый его удар мог закончить бой. В отличие от ударов Нейта, который не имел нокаутирующей мощи даже в ММА. Почувствовав близость досрочной победы, в шестом отрезке блогер начал прессинговать соперника и стал бить чаще, выцеливая в голову. Диас к этому моменту забыл о какой-либо технике — стоктонец сближался и из клинча хаотично бил по корпусу. В седьмом отрезке боксеры стали работать более открыто. Нейт боксировал первым номером, но опаснее все равно выглядел блогер, который к девятому профессиональному поединку здорово прокачал футворк.

Джейк Пол и Нейт Диас.

По выброшенным ударам Пол сильно превосходил Диаса в середине восьмой трехминутки, но в финальных раундах Джейк ощутимо сдал в кардио. Диас же продолжал биться так, будто вышел только на второй ММА-раунд. Восьмой отрезок Нейт точно забрал количеством, а в конце еще и потряс соперника. До нокдауна, правда, не дошло. В начале девятого раунда Диас немного поиграл на публику, имитировав состояние грогги.

В начале финального десятого раунда Диас сначала дал время Полу поработать, а затем разразился серией атак. Конец боя соперники провели в клинче — в результате получилась близкая трехминутка, как и в целом весь бой. Нейт выглядел здорово, но очевидно, что Пол сделал больше для победы. Так и вышло — судьи единогласно выбрали блогера. После поединка зрители освистывали Пола, а тот предложил Нейту реванш по ММА. Диас согласился и пообещал, что задушит Джейка в девятом раунде.

Джейк Пол
Нейт Диас
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