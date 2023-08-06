Шоу Джейка и Нейта. Пол снова обманывает зрителей, а Диас ему помогает

Блогер-боксер и выдающийся артист современности Джейк Пол победил еще одну экс-звезду смешанных единоборств, но ничего удивительного в этом давно нет.

Годами мы слушаем всякую чушь про «бокс Нейта Диаса». Но это ж фигня полная. Нет никаких «лучших боксеров в ММА». У них просто есть удары руками. Они бывают эффективны или нет, но по разным причинам. Другая дистанция, другая экипировка, движение, особенности техники, плотность поединка — да все влияет. А еще то, кто против тебя, боксер или нет.

Я слышал рассказы, как Диас спарринговал с Андрэ Уордом и тот его хвалил, в тот период времени, когда Уорд был на пике формы. Доподлинно неизвестно, смеялся ли Андрэ в тот момент или старался не обидеть Диаса и прятал глаза, чтобы самому не было стыдно от своего вранья. Совсем недавно с Нейтом спарринговал Эскива Фалькао, бразильский молодой боксер, и он говорил так: «Да он же чуть не умер!» Но потом еще похвалил, сказал, что, несмотря на полную беспомощность в ринге, Нейт старался и выбрасывал удары.

В общем, примерно это же происходило в ринге сейчас против Джейка Пола. Разве что кроме того, что от усталости Нейт Кардио Диас не умирал, но и старательности, и беспомощности было местами хоть отбавляй. Джейк обещал вырубить Нейта буквально в каждом интервью и очень старался — но что-то все же ему мешало. Наверное, общий набор навыков в сочетании с крепкой головой и умением выживать в самых сложных обстоятельствах.

Фото USA Today Sports

Диас менял стойки, сокращал дистанцию, несмотря на пропущенные удары, терпел попадания в корпус, даже когда казалось, что вот-вот сломается, ну и сам попадал. Но Джейк слишком большой для него, удары Диаса практически не наносили урона. Были и не особо тяжелыми, и не слишком острыми или быстрыми, по всему выходило так, что Пол перекрывался просто потому, что получать удары в лицо - это немного некомфортно, хоть и не слишком страшно уже.

Если рассматривать лучшие выступления Диаса в ММА — это все примерно в рамках легкого веса. Даже полусредний — до 77 кг - это не его лучшие физические кондиции, а тут лимит веса еще выше, оба на взвешивании показали 83,9. Да, такой весовой категории не существует, разумеется. Выдуманный вес, выставочный по сути бой, вымышленная вражда.

Даже драка на пресс-конференции была как бы между командами обоих, а не между самими бойцами. Что странно, учитывая, как охотно обычно Диас ввязывается в неприятности против толпы дагестанских бойцов ММА или в странной ситуации на улице... Здесь вяло попытался пнуть — а затем вспомнил, наверное, что бой же по боксу. Низкопробная лексика и оскорбления, попытка драки, подставные люди вместо журналистов и блогеров, задающие вопросы так, чтобы оскорбить оппонента, - примерно в таком духе. Джейк играл в плохого парня, и даже на фоне Нейта это очень даже получалось. И за Диаса начали болеть. И еще больше - уже в процессе боя, когда он встал из нокдауна в пятом раунде и не сдался и не сломался.

Фото USA Today Sports

Никто и не ожидал, что Нейт даст слабину. Это часть его натуры — пропуская, поднимать победно руки вверх, проигрывая бой вчистую, нанести пару пощечин и уйти с видом чемпиона, и удивляло только то, что после каждого успешного для себя момента Джейк Пол брал паузу и смотрел, как Диас восстанавливается. Он не попал под гипноз Нейта, нет, он пробовал какие-то повторные атаки, менял углы, дистанцию, подход — но самым эффективным оружием так и оставался тяжелый хук навстречу приближающемуся почти без ударов Нейту. Так, собственно, нокдаун и случился. А почему не было развития?

Вопреки популярному мнению (оно прямо сейчас в Сети ходит), Джейк не слишком устал за первые пять раундов. Не настолько лучше Диас дышал, может, только внешне все казалось именно так. Вариантов я вижу два. Или Пол не умеет развивать успех, это даже у вполне нормальных боксеров случается — отступают от плана, меняют тактику в эпизодах, где не нужно этого делать, временами просто наслаждаются моментом больше положенного. Второй вариант — это то, что мы имеем дело с определенным сценарием, который обсудили оба участника боя и сошлись на том, что никто никого не должен нокаутировать. Ну, скажем, до 9-го раунда — а там посмотрим. А что, вы думали, только в российских выставочных боях такое умеют?

Таковы особенности шоу-бокса, здесь бойцы не только главные герои и временами актеры, еще они могут быть сценаристами, промоутерами, исполнительными продюсерами. Серьезно, если досмотреть трансляцию до конца, в самом финале есть такие титры:

«Исполнительные продюсеры: Джейк Пол, Нейт Диас (и еще два человека)».

Исполнили. По законам киноиндустрии - вполне. В одном точно можно быть уверенным: когда Джейку надоест дурить всем голову выходками в ринге, он станет выдающимся промоутером. И сможет не только себя продвигать, но и других бойцов — если будет интерес. Треш-ток, драки на конференциях, заезд на арену на танке, постановочные сцены в боях, нагромождение чего-то несуразного сверху... Как, например, переговоры о реванше по правилам ММА где-нибудь в PFL. Очевидно, что это Джейку не нужно, как не нужен был реванш с Томми Фьюри, о котором он громко кричал после проигранного боя.

Если считать любовь к выставочным боям болезнью, то она, конечно, очень заразная. Вот Томми Фьюри настолько понравилось зарабатывать деньги с блогерами, что он тоже теперь решил драться с KSI, соперником братьев Полов (дважды дрался и выиграл у Логана Пола, вызывал Джейка) — осенью в Великобритании. Следом за одним выставочным боем, похоже, у Томми сложится выставочная карьера. Старший брат Тайсон Фьюри и его бой с Нганну — это тоже из этого же разряда. Не все шоу-поединки отрежиссированы, не везде отсутствует спортивная составляющая, это факт. Но на всякий случай ставки в этих боях лучше не делать, да и вообще смотрите внимательно титры в конце трансляции - вдруг там будут указаны Нганну не только как продюсеры, но и как хореографы боевых сцен?