Мощный нокаут от Джошуа. Бой с Уайлдером на очереди?

Энтони Джошуа досрочно победил Роберта Хелениуса. Семь вопросов и столько же ответов, поясняющих, что это такое было.

Положительный допинг-тест Диллиана Уайта (а говорят, что их было несколько перед этим боем), наверное, лучшее, что могло случиться. Теперь хоть есть, о чем поговорить. С моей точки зрения, это не имело смысла, физическая форма и рефлексы у Уайта в последних боях не слишком впечатляли. Продать билеты десятками тысяч можно, в принципе, даже на это, особенно если сделать упор в анонсах на счет 1-1 (встречу в любителях выиграл Уайт, реванш в профи взял Энтони). Но на другой чаше весов, конечно, психологическое состояние Джошуа, о котором всем так нравится рассуждать. Якобы, против экс-чемпиона в ТАКОМ состоянии любой имеет шанс. Шанс получил Хелениус.

Почему Хелениус?

Недавно финн проиграл Уайлдеру нокаутом в первом раунде, а неделю назад Роберт провел поединок в Финляндии, выиграл — но гордиться там особо нечем. Лучшие годы Роберта Хелениуса давно позади, и это не обсуждается. Говорит ли такой выбор что-то о «чемпионской ментальности» Джошуа? Да скорее нет. Потому что это даже не его решение, а команды. А команде важно не сорвать бой, просто провести его, желательно, чтобы Энтони хорошо смотрелся, а затем получить мегафайт с Уайлдером в Саудовской Аравии. К этому все пока идет. Поэтому например Филипп Хргович и Демпси Маккин, опасные молодые темные лошадки, кстати, боксировавшие здесь в андеркарде (Хргович победил), не подходили. И, видимо, даже Чисора почему-то их не устроил, он тоже не раз битый и с годами потрепанный, как и «Нордический Кошмар» Хелениус. Тоже в андеркарде дрался здесь (мучительно, но выиграл)...

Итак, зачем этот бой? Мы выяснили — все ради Уайлдера. Команда решила так. Саудовская компания Skills Challenge и принц Халид, у которого есть бизнесы в Британии тоже, все были в рингсайде. Это не просто так. Говорят про январь.

Что сделал Хелениус в поединке?

Не очень много... У него неплохо работал джеб в начале поединка. Во всю длину, чуть снизу, прилетал Энтони между рук — в нос, неприятно, в глаз — болезненно. При этом он пропускал, урон накапливался, и я не знаю, насколько уместно говорить, что Хелениус «пробитый», но в любом случае большое число попаданий сказывалось. Скорость удара и скорость реакции у Хелениуса падала, а у Джошуа нет. Все это вместе с выставленным вперед и чуть вверх подбородком делало финна идеальным клиентом для тяжелого нокаута. Он привык пятиться в защите, привык отклоняться назад, иногда даже закрывать глаза. В общем, когда Джошуа показал движение в корпус и очень быстро швырнул бомбу в голову — «Нордический Кошмар» отправился спать и видеть какие-то другие кошмары, из прочих стран.

Чего не делал Джошуа?

Не торопился. Многие были недовольны его боксом, опять, другие искали вымышленные проблемы в коммуникации с тренерами (не знаю, кажется, Деррик Джеймс вполне нормально с ним сработался), третьи авторы гневных комментариев просто несчастливы с детства, и Джошуа тут ни при чем, конечно. Я считаю, что уровень бойцовского интеллекта у него невысокий, но чтобы это сказалось, нужен соперник уровня чемпионов мира. Те, кто хотел бы, чтобы Эй Джей проявил какие-то задатки мыслителя, явно не обращают внимание на то, что Хелениус задач никаких и не ставил. Кроме роста и длины рук. Джошуа сначала было неудобно, но затем появилась плавность в движении, переходы в атаку, контроль за счет джеба и пришел нокаут.

Не выглядел убедительно с первого раунда — ну да. Но в его планах и не было нокаутировать Роберта быстрее, чем Уайлдер.

Как отреагировал на все это Тайсон Фьюри?

Пока никак. Сегодня у Фьюри день рождения. Наверное, он и бой-то не смотрел. Праздновал с семьей и смотрели кино про себя — недавно для Netflix сняли сериал At Home With The Fury's — «Дома с семейкой Фьюри».

Но завтра он что-нибудь скажет про Джошуа и Уайлдера, почти уверен.

Что там делал Конор Макгрегор?

Вообще, Конор в хороших отношениях с Эдди Хирном, промоутером Джошуа. Даже помогал ему пиарить бой Кэти Тэйлор, например. А встречались они в пабе Макгрегора. В общем, в рингсайде Конор тоже вел себя как в пабе — делал уклоны и нырки, давал пьяные интервью (звучали его заявления именно так) — про бой с Майклом Чендлером в декабре, параллельно почему-то он вызывал блогера KSI, который тоже сидел в зале, что-то нес про голые кулаки... Затем вышел на ринг с пинтой своего фирменного стаута и начал поить Джошуа, как какое-то животное. Джошуа глотнул немного и ушел. Или пиво не понравилось, или Макгрегор и то, что его было так много на этом шоу. Ну он работал на себя, это факт. Помимо неспонтанной рекламной выходки с пинтой стаута, он все старается светиться в медиа, и особенно на боксе, а также ищет возможность снова зацепиться за какой-то новый сюжет. Бои с боксерами, блогерами, даже лепреконами — его интересуют куда сильнее, чем оставшиеся два боя по контракту с UFC.

Так что там с психикой экс-чемпиона, Джошуа в себе?

Более чем. Считаю, только Усик и Тайсон Фьюри способны уничтожать соперников ментально, но вряд ли еще кто-то в дивизионе. По крайней мере, здоровых на голову людей остальные не смогут так легко вскрыть.

Попытку устроить конфликт на взвешивании («Ты смотришь на меня так, будто у нас есть проблема. У нас ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?») тоже сейчас кем-то выдается за неуверенность. Но мне кажется, это всего лишь поиск мотивации, стремление искусственно придумать себе угрозу, чтобы тонус не потерять. Нормальное бойцовское упражнение. Поймите, у Энтони много недостатков, но сейчас его психику пытаются представить хрупкой как стекло... как челюсть Владимира Кличко в его лучшие годы... и его же психологическую устойчивость. Ну и что, помогло? Понятное дело, что Энтони не такой крутой и великий, каким его пытались представить, пока он владел поясами, но с деконструкцией образа народ заходит уж слишком далеко.

Он не Майк Тайсон, не Санни Листон, Эй Джей не будет внушать ужас и громить оппонентов, да и выносить с одного удара боксеров элитного уровня тоже. Пора смириться.

Снятся ли Роберту Хелениусу «Нордические кошмары»?

Достоверно мы не знаем, но скорее всего он спит очень крепко и довольный собой — хорошо сделал свою работу, получил за нее 1,5 млн фунтов. Гарантированный гонорар Джошуа был в районе 8 млн.