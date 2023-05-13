Потрясающая жена Канело: стильная красотка и бизнес-леди

Как выглядит супруга Сауля Альвареса.

В начале мая абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес провел очередную защиту титулов. В родной Гвадалахаре мексиканец единогласным решением судей одолел британца Джона Райдера.

После победы на ринг выбежала его потрясающая супруга и наградила мужа-победителя страстным поцелуем.

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Фернанда Гомес познакомилась с Саулем в 2016 году. Они начали встречаться, но долго держали свой роман в секрете.

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Личная жизнь Альвареса — настоящий мексиканский сериал. Каждый роман — новая серия. Мало кто верил, что новая девушка именитого боксера — его серьезное увлечение. К тому же пара неожиданно разошлась, когда Фернанда оказалась в положении. Но случилось невероятное — молодые люди через некоторое время вновь стали жить вместе. Канело был счастлив, когда в декабре 2017 года у него появилась малышка Мария.

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После рождения третьего ребенка (у Канело есть признанные им дети от других женщин) боксер сменил имидж скандалиста на образ заботливого отца. Многие видят в этом заслугу Фернанды Гомес.

Фото Global Look Press

26-летняя мексиканская красотка сумела покорить сердце абсолютного чемпиона мира.

Фото Соцсети

Фернанда успешная бизнесвумен с состоянием около 20 миллионов долларов. Она занимается дизайном, владеет маникюрными салонами и модными бутиками в Мексике.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Гомес обожает шикарные вещи и активно ведет свои соцсети, где у нее больше миллиона подписчиков.

Фото Соцсети

Пара сыграла свадьбу в 2021 году. Альварес признался в интервью собравшимся журналистам, что по-настоящему счастлив.

Фото Global Look Press

Сауль любит, когда его дети присутствуют во время его поединков на ринге. Фернанда подружилась со старшей дочерью и сыном своего мужа. Они — настоящая «команда Альвареса» возле ринга.

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Для Гомес поединки мужа — важное событие. На них она предстает всегда в эксклюзивных нарядах.

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Страстно болеет за Сауля и обязательно выходит на ринг после победы супруга.