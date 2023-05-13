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Сегодня, 21:00

Потрясающая жена Канело: стильная красотка и бизнес-леди

Отдел фото «СЭ»
Фото Getty Images
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Как выглядит супруга Сауля Альвареса.

В начале мая абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес провел очередную защиту титулов. В родной Гвадалахаре мексиканец единогласным решением судей одолел британца Джона Райдера.

После победы на ринг выбежала его потрясающая супруга и наградила мужа-победителя страстным поцелуем.

Фото Getty Images

Фернанда Гомес познакомилась с Саулем в 2016 году. Они начали встречаться, но долго держали свой роман в секрете.

Фото Соцсети

Личная жизнь Альвареса — настоящий мексиканский сериал. Каждый роман — новая серия. Мало кто верил, что новая девушка именитого боксера — его серьезное увлечение. К тому же пара неожиданно разошлась, когда Фернанда оказалась в положении. Но случилось невероятное — молодые люди через некоторое время вновь стали жить вместе. Канело был счастлив, когда в декабре 2017 года у него появилась малышка Мария.

Фото Global Look Press

После рождения третьего ребенка (у Канело есть признанные им дети от других женщин) боксер сменил имидж скандалиста на образ заботливого отца. Многие видят в этом заслугу Фернанды Гомес.

Фото Global Look Press

26-летняя мексиканская красотка сумела покорить сердце абсолютного чемпиона мира.

Фото Соцсети

Фернанда успешная бизнесвумен с состоянием около 20 миллионов долларов. Она занимается дизайном, владеет маникюрными салонами и модными бутиками в Мексике.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Гомес обожает шикарные вещи и активно ведет свои соцсети, где у нее больше миллиона подписчиков.

Фото Соцсети

Пара сыграла свадьбу в 2021 году. Альварес признался в интервью собравшимся журналистам, что по-настоящему счастлив.

Фото Global Look Press

Сауль любит, когда его дети присутствуют во время его поединков на ринге. Фернанда подружилась со старшей дочерью и сыном своего мужа. Они — настоящая «команда Альвареса» возле ринга.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Для Гомес поединки мужа — важное событие. На них она предстает всегда в эксклюзивных нарядах.

Фото Getty Images

Страстно болеет за Сауля и обязательно выходит на ринг после победы супруга.

Фото Getty Images
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