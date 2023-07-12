«Он использовал сына как щит!» Казахстанский боксер избил мужчину с ребенком на руках

На Бейбута Шуменова возбудили дело, но он нашел объяснение своему поступку.

Казахстанский профессиональный боксер Бейбут Шуменов избил мужчину в торговом центре Астаны. По информации сайта Zakon.kz, конфликт начался после того, как на фудкорте одного из торговых центров Астаны поссорились дети боксера и другого жителя города, Азизбека Кадирова.

По данным источника, конфликт начался после того, как ребенок пострадавшего ударил сына Шуменова на детской площадке. Профессиональный боксер решил спросить за агрессивное поведение сына у его отца. Теперь потерпевший настаивает на возбуждении уголовного дела против Шуменова. Сообщалось, что изначально участковый не нашел в произошедшем состава преступления, хотя должен был дождаться результатов экспертизы и на их основании принять решение, какая статья здесь применима.

Но после того как видео со скрытой камеры появилось в интернете, дело возбудили по факту хулиганства, что считается преступлением средней тяжести и карается либо штрафом до двух тысяч МРП (месячный расчетный показатель), либо исправительными или общественными работами, либо ограничением или лишением свободы сроком до двух лет. Если стороны решат примириться, дело могут закрыть.

«Проводится досудебное расследование по факту хулиганства, выясняются обстоятельства данного инцидента. Вместе с тем в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка. Иная информация разглашению не подлежит», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

На кадрах видео со скрытой камеры видно, что к мужчине, сидящему за столом с ребенком, подходит Шуменов. Происходит словесная перепалка, перешедшая в драку. После нескольких толчков мужчина с ребенком на руках берет со стола предмет и пытается отогнать боксера. Затем, попытавшись усадить ребенка на диван, тут же получает два удара — в спину и в лицо. Сам Шуменов опубликовал заявление, в котором изложил свою версию ситуации:

«В связи с распространяемой информацией и видео в СМИ и соцсетях по поводу моей персоны, хочу сообщить следующее: неприятная ситуация действительно произошла, и видео, показанное с не того ракурса, сыграло свою роль не в мою пользу. Не разобравшись в данной ситуации до конца, читатели начали оскорблять и писать разные неприятные комментарии в мой адрес. Вы прекрасно знаете и понимаете, что в наш стремительно развивающийся информационный век любого человека можно показать и выставить в нехорошем свете. Любое видео можно смонтировать или показать с удобного ракурса, чтобы очернить. Поэтому, чтобы не было разных домыслов, я сообщаю следующее.

Мой восьмилетний сын играл в этот день на детской площадке, и его без причины начал бить по спине другой мальчик. Мой сын не понял, почему этот мальчик бьет его, отошел от него и стал играть дальше. Через несколько минут тот мальчик вернулся и пытался снова атаковать моего сына, мой сын начал уворачиваться и убегать от него. Затем тот мужчина пришел и забрал этого ребенка. Мой сын не привык к такому отношению, и для него это было большим стрессом. Затем мой сын подошел ко мне и сказал, что мальчик напал на него. Показал мне свою спину, где я заметил покраснение и царапины. После я подошел к этому мужчине, чтобы уточнить, он ли отец этого ребенка, и спросил у него: «Твой ли сын ударил моего сына?» В ответ он агрессивно ответил: «Да, ударил, и что? Что ты мне сделаешь?»

Бейбут Шуменов. Фото Соцсети

От его слов и агрессии я был ошарашен. Я повел своего ребенка в общественное место, чтобы мой ребенок приятно провел время и отдохнул, а не для того, чтобы нам испортили наш день. Вначале от его ответа я был в шоке, а потом пришел в ярость. Схватил его за шею и сказал: «Ты что вообще говоришь, как ты разговариваешь?» Когда я его взял за шею, он начал атаковать прибором в левой руке, а когда он понял, что это не нож, он отпустил из правой руки ребенка, которого он использовал как щит, и правой рукой, схватив нож, нанес удар в сторону моего живота, я успел увернуться. После попытки атаки он выбросил нож, снова взял ребенка в руки и продолжал использовать его как щит. В тот момент, когда он напал на меня с ножом, я пришел в ярость. Я должен был как отец защищать не только сына, но и себя.

Вы рьяно жалеете мужчину с ребенком, с которым я вступил в перепалку, но вы не задавались вопросом, почему этот мужчина не жалеет своего ребенка и использует его как щит? Если вы заметили, когда я схватил мужчину, я начал толкать его в сторону дивана, чтобы он отпустил ребенка, чтобы ребенок не пострадал, но он снова и снова хватал ребенка как способ защиты. Я профессиональный боец, и я знаю, куда наношу свои удары, ребенка я не задел, после чего пришла полиция и мы все пошли в районное отделение Есильского района.

Там же, в коридоре, где есть видеонаблюдение, мы сидели с матерью тех детей. Дети как ни в чем не бывало игрались в районном отделении, мать детей попросила прощение у меня, моей супруги и моего ребенка и сказала, что у сына есть такое поведение в характере, когда он без причины начинает бить и пинать людей, так как он страдает аутизмом. В тот момент, когда мать ребенка сказала мне об этом, мне стало очень жаль, я очень люблю детей, я пожелал ей терпения и чтобы ее сын выздоровел. Мы с ней расстались на хорошей ноте и пожелали друг другу всего хорошего.

Бейбут Шуменов. Фото Соцсети

Мужчина, с которым я вступил в перепалку, не пострадал, судмедэкспертиза подтвердила и определила, что он не получил ни легкого, ни среднего вреда своему здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений. В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан. А всех заинтересованных лиц, которые хотят меня очернить, хочу заверить: я не заинтересован ни в черном, ни в белом пиаре и не хочу участвовать в грязных интригах. Для меня важно в первую очередь оставаться человеком, и я воспитываю в себе духовность, чтобы не делать ошибок и жить спокойной жизнью в мире и согласии».

Несмотря на объяснение Шуменова, заместитель министра внутренних дел Казахстана Кайрат Сунтаев сообщил сайту Tengrinews.kz, что спортсмен будет строго наказан. Шуменов — титулованный боксер, в 2016 году он стал первым казахстанским чемпионом сразу в двух весовых категориях: полутяжелой (WBA Super) и первой тяжелой (WBA Regular). В 2019-м из-за травмы он не смог выйти на бой, в результате чего его чемпионский титул перешел к французскому боксеру Арсену Гуламиряну. С 2018 года Шуменов в ринг не выходил.