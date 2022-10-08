Хищник против травоядного. Исмаилов легко разобрался с Иличем

Боец ММА Магомед Исмаилов провел поединок по правилам бокса против другого бойца ММА — Александра Илича.

В конце августа Александр Илич приехал в Россию в статусе ноунейма, а уехал как человек, который за 20 секунд победил Александра Шлеменко. Дело было на турнире RCC в Екатеринбурге. Серб тогда заменил Магомеда Исмаилова, который не успевал восстановиться после операции.

Вскоре Мага набрал кондиции, попросил бой у главы промоушена Pravda FC Хетага Цопанова, тот предложил побоксировать Иличу, все ударили по рукам. Александр решил не упускать момент: первое же поражение, и его хайп в России спадет. А тут он, по словам Цопанова, получил огромный гонорар — в 150 тысяч долларов. Впрочем, гонорар Маги оказался еще больше — 30 миллионов рублей (500 тысяч долларов). Многие не поверили в эту сумму, но Цопанов уверяет: гонорар именно такой.

Pravda — промоушен, который проводит боксерские бои в ретро-стиле (перчатки из конского волоса). Так что и Исмаилов с Иличем бились по правилам бокса. Мага — базовый борец, но с неплохой ударной техникой. В 2019-м он уронил Вячеслава Василевского и перебил Артема Фролова, а в 2022-м, на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», выиграл единогласным решением судей у Оланреваджу Дуродолы, бывшего претендента на чемпионство WBC в первом тяжелом весе. После боя Дуродола, недоумевая, сказал, что ему выдали огромные перчатки и пообещали, что поединок будет выставочным — без объявления победителя. На сайте Boxrec этот бой отсутствует. Так или иначе, Исмаилов проявил себя неплохо. Победил он и кикбоксера Илича.

Бились в Большом Московском цирке, что на проспекте Вернадского. Внутри красовалась табличка «Осторожно, хищники!» А Мага Исмаилов, как известно, Лысый Хищник. Во время бой он вел себя как раз хищно, а вот Илич — травоядно. Хотя можно сказать, что это Мага заставил его быть таким. Бой состоял из шести раундов по 3 минуты.

Илич выше Исмаилова на 14 см (189 против 175), и в первом раунде серб неплохо пользовался преимуществом в габаритах. Магомед бросался на него, пытаясь снести с удара, но Александр уворачивался. Правда, сам Илич если и атаковал, то бил мимо. Так что, за счет большей активности, раунд выиграл Исмаилов.

Во втором раунде Исмаилов стал еще агрессивнее, и это принесло плоды — несколько раз он попал плотно, даже серии разряжал. Илич же то и делал, что бегал из угла в угол, уклоняясь от наскоков соперника. При этом, как Исма сказал после боя, в одном из эпизодом серб хорошенько по нему попал — именно во втором раунде.

В третьем раунде Мага чуть сбавил темп, но все равно это была охота хищника на травоядного. В четвертом раунде Илич явно замедлился, позволив Исмаилову рвать дистанцию с еще больше легкостью. Магомед доминировал, чередовал удары в голову и в корпус, все у него получалось. В пятом раунде ситуация не изменилась, в шестом тоже. Убедительная победа Исмаилова — единогласным решением судей. До боя были вопросы к его выносливости, но Лысый Хищник без проблем провел на ринге 18 минут — и работал в высоком темпе.

Как это часто бывает, посыпались комментарии о якобы подставном бое. Мага на это отреагировал с юмором: «У них все, что я выигрываю, постановочное. А все, что я проигрываю, реальность. Что хочу сказать: где я проиграл — это постановочное. А это [победа над Иличем] - реальность!» Также Исмаилов заявил, что теперь хочет гонорар в 40 миллионов рублей, сообщил, что пишет книгу, а еще выкрикнул: «Саша, я иду за тобой!» Это было обращение к Александру Шлеменко. Их бой запланирован на декабрь, но его точная дата почему-то не назначена до сих пор.