«Люблю тебя, братишка. Что расстроился?» Исмаилов еще раз победил, а затем утешил Штыркова

Бой между Магомедом и Иваном продлился все шесть раундов.

Вечером 7 марта в Екатеринбурге состоялся турнир RCC Boxing, в главном событии которого Магомед Исмаилов встретился с Иваном Штырковым. Бой прошел в договорном весе (до 93 кг) по формуле шесть раундов по три минуты. Поединок носил официальный статус и должен пойти в статистику BoxRec.

Для Исмаилова это был уже третий бой по правилам профессионального бокса. Ранее Магомед победил Оланреваджу Дуродолу и Александра Илича — оба уступили единогласным решением судей. Последний поединок по правилам ММА Исмаилов провел в декабре 2022 года против Александра Шлеменко на RCC 13. Бой завершился победой Лысого Хищника единогласным решением судей.

Президент Академии РМК (Русская медная компания. — Прим. «СЭ») Иван Штырков тоже имеет боксерский опыт. Он выходил в ринг против Ивана Смирнова по прозвищу Огнеборец на турнире Hardcore Boxing. Штырков победил решением судей, а этот бой оставался для него единственным, хотя ранее у Ивана уже срывался бой против Михаила Мохнаткина.

Для Исмаилова и Штыркова этот поединок был не первым. В декабре 2020 года бойцы провели бой на турнире ACA 115. Победу единогласным решением судей одержал Лысый Хищник.

Бой в Екатеринбурге Магомед начал в правосторонней стойке. Исмаилов выглядел сильно меньше Штыркова, который в первом отрезке смотрелся поинтереснее. Иван попадал чаще и был точнее, но по-настоящему опасных попаданий мы не увидели. Во втором отрезке Исмаилов стал действовать первым номером, благодаря чему прибавил. К середине раунда Иван разрядился несколькими силовыми выстрелами, но в целом именно Исмаилов выглядел предпочтительнее в этом раунде. В третьей трехминутке Магомед начал идти вперед и чаще бить, но один из контрпанчей Ивана открыл на лице у Исмаилова рассечение. Третий раунд, вероятнее всего, забрал Иван.

В четвертом отрезке Исмаилов вернул инициативу. Штырков не успевал за более юрким соперником, который на дистанции оказался еще и более выносливым. К концу раунда Иван совсем тяжело дышал. Он понимал, что вряд ли заберет бой по очкам, поэтому летел вперед с размашистыми ударами. Пятая трехминутка тоже прошла с преимуществом Исмаилова, а в шестом отрезке бойцы так устали, что Магомед даже попытался бросить соперника с прогибом, что, конечно, запрещено правилами. До нокаута дело так и не дошло — Исмаилов и Штырков отбоксировали все шесть раундов.

Судьи немного разделились в мнениях. Двое отдали победу Магомеду, а один насчитал ничью — 60:54, 57:57, 59:55. Исмаилов одолел Штыркова единогласным решением судей. После победы Магомед радовался и веселился, а Штырков огорчился победе. «Я тебя люблю, братишка. Что расстроился?» — обратился победитель к Ивану. На вопрос, закончено ли противостояние и расставлены ли точки над i, Штырков ответил: «В ММА расставлены, в боксе расставлены. Что у нас еще есть — теннис, бильярд, боулинг, футбол, волейбол. Увидим ли меня в боксе? Не знаю, если такое хочется смотреть, наверное, увидите».