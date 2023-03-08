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Сегодня, 00:15

Исмаилов опять устроил «размахайку» — и комедию

Андрей Баздрев
Обозреватель
Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Фото RCC
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В Екатеринбурге примерно весь день достойно бились боксеры. А в финале вечера — Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Примечательным было то, что этот поединок по боксу был вполне официальным. Про-дебют обоих участников объявил ринг-анонсер. Поединки Исмаилова до этого были все выставочные. По правилам бокса, но в тяжелых перчатках, с раундами по две минуты вместо трех... Хотя если сравнить бой с Иличем и сегодняшний — так они и формулой не отличались. Собственно, для меня остается загадкой, почему федерация бокса решила этот бой не делать выставочным, да и сути это не меняет. Боксировали Исмаилов и Штыков не за место в рейтинге, не за единичку на сайте boxrec, не за то, чтобы забрать какой-то чемпионский пояс. Они боксировали потому, что им за это платят, если бы Исмаилову заплатили столько же за бой в смешанных единоборствах, то он снова бы бросал, душил и бил. Здесь же приходилось только бить.

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Иван Штырков. Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова по правилам бокса. Онлайн-трансляция боя

Предварял шоу веселый видеоролик.

Иван Штырков: «Мага!»

Магомед Исмаилов: «Что ты орешь?»

Иван: «Выходи биться!»

Мага: «Че, по боксу что ли? Сейчас я... переоденусь!»

Умение Исмаилова заражать людей своей энергетикой — потрясающее. Это не значит, что он все время хохмит, кривляется и хохочет, показывает «кобру» и троллит людей. Как и любой живой человек, он бывает уставшим, чуть депрессивным, и это его состояние тоже так же легко передается окружающим. Но бои для него, если исключить противостояние с Минеевым — это чистое веселье. И в этом своем жанре он экстраординарен.

А его бокс — нет. Это даже не лучший его поединок. Против «Джокера» Илича он был быстрее и более взрывным. Против Шлеменко — это последний его бой по ММА — пособраннее на ногах. Против Минеева в первом бою лучше дышал и был крайне агрессивен. Здесь похоже было на то, что Мага отлично изучил и понял правила шоу-бокса. Что делать, чтобы выглядеть уверенно, не давать сопернику чувствовать себя хорошо, поменьше пропускать. Вообще, после выступлений в перчатках для ММА получить возможность защищаться в больших боксерских перчатках — это праздник какой-то. А еще и бить, не опасаясь каждым ударом травмировать руку. Не поймите меня неправильно, травмироваться можно и здесь, легко, можно даже сделать это, не попав по сопернику, можно порвать все, упав после своего удара, как было пару недель назад в поединке Гаджи «Автомата». Но бокс сейчас для Маги — история менее травмоопасная.

Штырков вышел давать бой и по-возможности выигрывать. Угрожал нокаутом. Бил иногда по корпусу. Но, так как опыта выступлений в боксе у него не было, не хватало и знаний, базового понимания своей выносливости, чувства времени в раундах, умения использовать ринг. А еще — Иван попросту не научился пока бить так, чтобы не уставать. Не пытаться нанести урон каждым своим тяжелым хуком. Использовать удары для обмана, для того, чтобы устанавливать дистанцию, создавать благоприятную для себя ситуацию. Мага взял его опытом. Отмеряя дистанцию, отмахиваясь, точечно атакуя после обманного удара.

Иван Штырков и&nbsp;Магомед Исмаилов. «Люблю тебя, братишка. Что расстроился?» Исмаилов еще раз победил, а затем утешил Штыркова

Это, конечно, не бокс как искусство. Это бокс как развлечение. И это не всем нравится. Но благодаря этому главному бою кто-то впервые, возможно, посмотрел настоящий и очень приличный бокс в андеркарде.

К примеру, там сошлись два непобежденных проспекта-тяжеловеса, Арслан Яллыев и Георгий Юновидов. Оба набирают ход, оба бились за свое будущее в боксе. Юновидов менее опытный, но казался более вышколенным. Вот только еще до поединка я был уверен, что если Арслан выиграет этот бой — то именно апперкотом. Он потрясающе чувствует соперника на средней и ближней дистанции — и так как он выходец из тайского бокса, вроде как, это логично. Но злые апперкоты у него не так давно прорезались. После выигранного боя — дайте ему час отдыха, и он съел бы по очереди и Магу, и Штыркова в тот же вечер.

Но он не тянет на мэйн-ивент. Не дорос пока. Нет пока известности, нет базы фанатов по всей России, которые купят несколько тысяч билетов. Даже у Евгения Романова, который был там же в середине шоу и выиграл решением. Он был первым номером рейтинга WBC и претендентом на пояс чемпиона мира, пока Маурисио Сулейман не решился выкинуть российских боксеров из рейтинга по политическим соображениям. Кто знает этого человека, который нокаутировал однажды в любителях Уайлдера, а в профи не заметил Сергея Ляховича и довольно дежурно прошел Дмитрия Кудряшова.

В общем, в боксе сейчас нет таких людей, как Мага — кто умеет продавать счастье и праздник под видом боев. Заполнять трибуны и привлекать зрителей к экранам. И удерживать внимание даже после боя.

Мага: «Эй, куда пошел?! Я вижу тебя! Мужик, я еще не сказал!»

Это он кричал зрителям, пытающимся покинуть зал после боя. Да, вот ради этого интервью и перформанса стоило посмотреть. Не ради бокса. Бокса не было, просто кулаками весело помахали. Объединили немного стэнд-ап шоу и бои. Развлекли всех, кто хотел развлечься.

«Держите удар и будьте веселыми», — попрощался со зрителями комментатор Борис Скрипко. А если вы боксируете, то учитесь и продавать шоу, хочется сказать остальным участникам ивента.

Бокс
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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