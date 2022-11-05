Марк Хант нокаутировал двукратного чемпиона мира по регби. А затем сразу завершил карьеру

Суперсамоанец впервые победил по правилам бокса.

Вечером 5 ноября в австралийском Сиднее состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились легенда UFC Марк Хант и двукратный чемпион мира по регби Сонни Билл Уильямс. Для 48-летнего самоанца бой в боксерском ринге стал четвертым в карьере. Он проиграл в 1998-м, отбился вничью в 2000-м и вернулся в ринг 20 лет спустя, уступив другому регбисту, Полу Галлену.

Сонни Билл Уильямс и Марк Хант. Фото Соцсети

Сонни выступал куда круче: 37-летний новозеландец начал боксерскую карьеру в 2009-м и с тех пор провел девять поединков, четыре из которых закончил нокаутом. Хант в нокауте не оказывался ни разу — оба боя проиграл по очкам. При подготовке к бою Хант скинул около 30 килограмм, но это не сделало его фаворитом — аналитики верили в Уильямса. И сначала казалось, что не зря: Сонни перебивал самоанца в течение первых трех раундов. После девяти минут поединка регбист донес 38 ударов из 105 выброшенных, когда Хант — только 18 из 73.

Все перевернул четвертый отрезок (сам поединок был восьмираундовым). В середине раунда Хант пошел вперед и донес точный джеб до челюсти соперника. Тот, показалось, на секунду очутился в нокауте, но вошел в клинч с Хантом, оперевшись на него, что позволило быстро восстановиться. Но Марк продолжил: он набрасывал удар за ударом до тех пор, пока судья не остановил бой.

В почти 50 лет Хант одержал первую победу в профессиональном боксе, но она же станет и последней. После поединка Суперсамоанец объявил о завершении бойцовской карьеры. «Я улыбаюсь не из-за победы, а потому что это последний раз, когда я выходил в ринг на поединок по любым правилам. Моей первой мыслью было: «Черт, хочу сделать это снова!» Но нет», — заявил Хант. А жаль: Марк стал бы идеальным спортсменом для Hardcore Boxing или Pravda.