Как Майк Тайсон подарил «Ламборгини» парню, который побил его по любителям. «А как еще я мог поступить?»

Теперь распорядился бы деньгами по-другому.

Легенда бокса Майк Тайсон мог стать первым спортсменом-миллиардером еще задолго до Майкла Джордана. На пике славы состояние Железного Майка крутилось в районе 600 миллионов долларов — с учетом инфляции, сегодня эти деньги имели бы покупательную способность примерно в 1,1 миллиарда.

Однако средства эти Тайсон ни удержать, ни умножить не смог и на каком-то этапе даже ушел в глубокий минус — с боксера требовали деньги налоговая и другие организации. Конечно, в испарении такой суммы виноват был не только сам чемпион, но и его промоутер Дон Кинг, и тем не менее большую часть этих доходов Майк, при желании и разумении, мог бы сохранить.

Недавно на его подкасте Hotboxin' ему как раз напомнили о тех деньгах, и тема развилась в очень интересное русло. Тайсон сначала ответил, куда бы потратил те 400-600 миллионов, если бы был умнее, а затем рассказал историю про подаренный сопернику «Ламборгини».

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Дэвид Бенавидес: — Майк, я хотел у тебя спросить — куда стоит инвестировать деньги?

Майк Тайсон: — Лучшая вещь в мире, куда можно инвестировать, — это недвижимость. В этом случае ты не потеряешь деньги в ближайшее время.

Генри Сехудо: — В начале своего пути Майк спустил 400 миллионов. (Смеется.)

Майк Тайсон. Фото Global Look Press

Дэвид Бенавидес: — Если бы ты мог вернуться сейчас в прошлое и инвестировать эти 400 миллионов, куда бы ты их вложил?

Майк Тайсон: - Я бы инвестировал в недвижимость. Накупил бы кучу домов по всей стране, по всему миру. Дома по всему миру... Я бы проводил в этих домах по паре дней в году. Хотя сейчас у меня есть дома по всей стране, но я не бываю в них.

Менеджер Бенавидеса: — Майк, помнишь Генри Тиллмана? Ты с ним дрался в любителях, он выиграл, а потом ты нокаутировал его по профи.

Майк Тайсон: — Ага.

Менеджер Бенавидеса: — Он мне как-то рассказывал, что ты сидел в новенькой «Ламбо» и ему она понравилась, и ты сказал: «Вот тебе ключи. Бери».

Майк Тайсон: — Конечно.

Менеджер Бенавидеса: — Кто еще так поступил бы?

Майк Тайсон: — Ты должен так поступать.

Генри Сехудо: — Ты отдал ему «Ламборгини»?

Майк Тайсон: — Это то, как ты и должен поступать.

Дэвид Бенавидес: — Я слышал и другую историю, как ты отдал другу «Бентли».

Майк Тайсон: — Да. Слушай, что мне было делать с 400 миллионами? И я зависал с ребятами, у которых не было ничего. Каким человеком я должен быть, [чтобы не делиться с ними]? Я не хочу быть таким. Это не вопрос, большое у тебя сердце или нет. Это вопрос, поступаешь ты правильно или неправильно.