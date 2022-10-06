«Ты слишком жирный для Бэтмена». Исмаилов против победителя Шлеменко

В пятницу на арене Большого Московского цирка состоится боксерский турнир Pravda, который возглавит поединок между бойцами ММА — Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

Илич стал известен в России 26 августа, когда за 20 секунд победил техническим нокаутом Александра Шлеменко: Шлеменко ринулся вперед, Илич выбросил колено, российский боец упал, серб начал добивать, и рефери остановил бой. Исмаилов был на том поединке, зашел в клетку и перекинулся парой фраз с Иличем. Потом они встретились и за пределами кейджа. Но тогда слабо верилось, что их бой реален. Тем не менее промоушен Pravda рискнул его организовать. Причем, по словам главы лиги Хетага Цопанова, заплатив бойцам грандиозные гонорары: Исмаилов получит 30 млн рублей (500 тысяч долларов по нынешнему курсу), Илич — 150 тысяч долларов.

Подробности рождения данного поединка Цопанов рассказал в интервью «СЭ»: «Главным боем вечера должен был быть поединок Лейна и Туйнова. Мне матчмейкер привел Лейна и сказал: давайте посмотрим — американец, выступал в Bare Knuckle, идет вперед, рубака. А у нас на тот момент уже был Туйнов. И под него Лейн подходил. Для промежуточного турнира отличный главный бой. И тут я узнаю, что Лейн должен драться на Harcdcore. Я подумал: «А вдруг он проиграет? Вдруг его вырубят? Мы не можем ориентироваться на такой главный бой». Решил сделать что-то покруче. Хоть этот турнир и рассматривался как промежуточный. И тут мне позвонил Исмаилов, сказал: «Я на пике, хотел бы выскочить. А то уже стены ломаю, биться хочу. Дай мне кого-нибудь». Я ему ответил: «Подумаю и вернусь». Я хотел дать ему Райана Форда — с Чудиновым боксировал. А потом мы вспомнили про Джокера (прозвище Илича. — Прим. «СЭ»). Загорелись идеей, всех на уши подняли — и договорились».

На прошлой неделе прошла пресс-конференция, посвященная бою. Исмаилов сказал, что съест Илича, так как «любит оленину», а еще назвал себя Бэтменом. Серб ответил так: «Ты слишком жирный для Бэтмена». После пресс-конференции, во время дуэли взглядов, случилась потасовка — Исмаилов схватил соперника за шею, тот освободился, взял бутылку с водой и облил Магомеда. Драку предотвратил Цопанов, стоявший между бойцами. Причем для Исмаилова это была уже вторая потасовка за день — несколькими часами ранее он подрался в студии РЕН ТВ с бывшим бойцом UFC Майком Перри.

Многие не верят в то, что Исмаилов получит за бой 30 миллионов. Цопанов же уверяет: большую часть этой суммы на себя взял генеральный спонсор Pravda — известная букмекерская компания.

Фаворита назвать сложно. Базовый кикбоксер Илич еще ни разу не дрался по боксу. У Исмаилова был боксерский поединок — против опытного Оланреваджу Дуродолы, причем Мага тогда (в феврале 2022-го) победил единогласным решением судей. Популярно мнение, что нигериец специально не боксировал во всю силу. Исмаилов с этим категорически не согласен. Интересно, что Магомед никогда не позиционировал себя как сильного ударника. Провести тейкдаун, а потом забить в партере — вот его стихия. Впрочем, у Исмаилова были удачные перформансы в стойке и в ММА — например, в 2019-м он нокаутировал Вячеслава Василевского и перебил Артема Фролова.

Другие бои главного карда также заслуживают внимания. В боксе дебютирует Расул Мирзаев, один из самых известных и один из самых неоднозначных российских бойцов ММА. Сейчас ему уже 37 лет, лучшие годы карьеры давно позади, и теперь Расул, когда-то считавшийся одним из самых перспективных российских бойцов, решил податься в бокс. Говорят, что у него по-прежнему все в порядке с таймингом и со скоростью. А вот удары Расул стал видеть хуже, из-за чего и проиграл три последних боя в АСА нокаутами. Соперник Мирзаева — звезда кулачных боев из лиги Top Tog, боксер Николай Чибис Чибисов.

Наверняка зрелищным получится бой, о котором выше сказал Цопанов: Владислав Туйнов vs Джулиан Лейн. 24-летний Орловский Бриллиант Туйнов — сильный кикбоксер, Лейн — 35-летний бесстрашный джорнимен, выступавший в UFC и BKFC. Кстати, на турнире Hardcore FC он проиграл — Ильнару Ишимбаеву решением судей. Наконец, в четвертом поединке главного карда сразятся треш-токер Тимур Никулин и надежда таджикских болельщиков Муборакшо Муборакшоев.