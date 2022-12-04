Фьюри приключился с Чисорой. Усик следующий?

Только что в Великобритании один неплохой местный боксер был деклассирован и уничтожен другим — великим. Снова.

Я не очень люблю такие слова, как уничтожен, деклассирован и т.д., потому что употребляются они чаще всего не к месту. Но в данной конкретной ситуации как еще описать то, что делал Тайсон Фьюри с Дереком Чисорой? О том, что нет против Фьюри шансов сейчас у Чисоры знали, наверное, почти все. Причем даже тысячи людей, замерзающих в ожидании главного боя на стадионе. Но они почему-то хотели на это все посмотреть.

Дерек известен тем, что он не сдается, действует прямолинейно и грубо, но зрителю это обычно нравится.Надежда была не на то, что он выиграет — да и слишком уж в Британии любят Тайсона Фьюри... Дерек должен был дать то, что дает зрителям был на корриде. Чувство реальной опасности для тореадора. Шансы его минимальны, все понимают, что в итоге его проткнут насквозь и мулы или ослы будут в конце тащить его бездыханное тело по песку к воротам, оставляя тонкую красную струйку крови. Но это потом. Сначала он будет гонять торерро, атакует пикадора и его лошадь, затем несколько раз опасно чуть не снесет с ног главного тореадора. В этом и заключается шоу. Чувство опасности и соблюдение всеми участниками определенных ритуалов. Задача ведь не просто заколоть быка, это всегда можно сделать быстро и безболезненно. Каждый акт действа наполнен смыслом и своей игрой. И Тайсон Фьюри старался, очень хотел, чтобы шоу удалось и взрослые и дети на трибунах стадиона «Тоттенхэм» порадовались как следует.

Но Чисора не мог, он уже не соответствовал тому уровню, который нужен Тайсону для хотя бы видимости равной борьбы. Он стареет, он медленный, короткорукий и единственное оружие Дерека — правый удар в голову, размашистый, длинный, и потому чаще всего он с ним просто не дотягивался до оппонента. Фьюри напротив, с годами становится только лучше, обзавелся не так давно хорошим тренером, отлично держит удар и обычно даже не показывает, что ему доставляют неудобства попадания соперника. В принципе, в первых 3 раундах он показал большую часть своего атакующего арсенала. На выбор бил комбинации с дистанции, отбивал корпус, всаживал левый хук в голову или правый апперкот, несколько раз Чисору вело, и Фьюри просто отходил назад, давая ему возможность восстановиться.

Но чем дольше продолжался бой, тем яснее становилось, что Дерек не восстановится, каждый удар — каждое сотрясение мозга — могло иметь критические последствия. Лицо заплывало от гематом, дышал — тяжело, ноги едва переставлял. Стадион, поначалу пьяный и веселый, затих к середине боя. У них на глазах происходил какой-то акт ненужной жестокости, и Фьюри ведь его не хотел. Такой бой ему не был нужен. Гуманнее было бы добить Дерека в третьем раунде и забыть про условности шоу и ритуалы. Тайсон бил соперника все аккуратнее, рефери периодически интересовался, не хочет ли угол Чисоры отказаться от продолжения, но те снова и снова отправляли своего боксера на убой. В десятом раунде рефери уже не выдержал и сделал все сам, когда Фьюри снова потряс оппонента и даже не планировал прикончить.

Ему нужен был процесс, он в принципе получает удовольствие от выхода на ринг, от тренировок, переговоров и дуракаваляния в соцсетях. Ему нужно занять себя чем-то, чтобы не сходить с ума от безделья, и поэтому, когда не удалось быстро договориться с Усиком или Джошуа — появился старый друг Чисора, которого он бил уже дважды до этого. И каждый раз все больнее.

Забавно было смотреть на сидящих бок о бок в рингсайде потенциальных соперников Тайсона, это были Александр Усик и Джо Джойс. Оба затем оказались с ним в ринге, но лицом к лицу с Фьюри стоял, конечно, именно Усик. Все ведь хотят этого боя? Да. Состоится ли он? Здесь у меня мало уверенности. Здесь договариваются не бойцы, а промоутеры. А их только у одного британца двое (Боб Арум и Фрэнк Уоррен). И еще куча советников. Эдди Хирн и Александр Красюк со стороны Усика, но Хирна не считают себе равным и не уважают на Фрэнк, ни Боб. И если бы Александр был безальтернативным вариантом соперника, все было бы проще.

Но после боя Фьюри говорил и про Джойса, и про четвертый бой с Уайлдером. Если ему кто-нибудь напомнил бы про чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну — ему бы тоже был обещан бой.

«Никто не вызывает Джойса. Он заслуживает чемпионского боя, и если кролик снова убежит (это про Усика), то мы с Джо встретимся на Уэмбли», — так говорил чемпион. Перед этим он что-то грозное кричал Усику, но совсем не всерьез, как обычно.

Возможно, Тайсону еще светит операция на локте, а это значит, что планы еще будут скорректированы. Возможно, нам опять скормят не бой за титул абсолютного чемпиона, а нечто куда менее значимое. Но пусть это хотя бы будет весело. Я рад, что Тайсон и Чисора получат свои деньги, но еще больше я рад тому, что на этот раз, кажется, все без тяжелых последствий для здоровья.

В дореволюционных книгах священники в России записывали иногда очень причудливые причины смертей. Например, от цыганского иссушения, от поротья, корчий приключился, от слепоты заплутавшийся в поле и умерший. Мне кажется, с Чисорой произошло сегодня все это разом. Не думаю, что ему снова нужно в этот ринг, после Тайсона Фьюри.