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Сегодня, 22:00

Фьюри против Нганну, супербой чемпиона WBC и экс-чемпиона UFC: основная информация

Отдел единоборств «СЭ»
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.
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Самое главное о поединке.

Когда и где пройдет бой Тайсона Фьюри с Нганну?

Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября. Бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну?

Пока неизвестно, во сколько начнется турнир, в главном событии которого встретятся Фьюьри и Нганну, но время в Саудовской Аравии совпадает с московским, поэтому следует ожидать, что боксерский вечер начнется ориентировочно в 21.00 или 22.00.

Мнение аналитиков о бое Фьюри — Нганну

Букмекеры считают Тайсона Фьюри серьезным фаворитом в поединке с Фрэнсисом Нганну. На победу Цыганского Короля предлагается коэффициент 1,2, а на успех бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе — 4,5.

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Мнение фанатов о бое Фьюри — Нганну

«Хату на Фьюри», — написал пользователь Ваня.

«Выйдут просто побоксировать ради бабок», — считает юзер Jensen Ackles.

«Фьюри тип серьезный, с Нганну он церемониться не будет», — уверен Vector.

«Нганну в любом случае упадет в нокаут, но, думаю, не раньше четвертого раунда», — полагает пользователь «На спорте с Монто».

«Нгану рубанет», — в противовес утверждает Алексей Акименко.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Мнение Григория Дрозда о бое Фьюри — Нганну

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд уверен, что конкуренции в этом поединке ждать не стоит.

«Тайсон Фьюри выбрал коммерческий бой, как в свое время Флойд Мейвезер, — сказал Дрозд в интервью Meta MMA. — Это интересный поединок, который объединит поклонников двух видов спорта: бокса и ММА, и соберет хорошие просмотры. Бойцы получат большие гонорары. Что касается спорта, то конкуренции там нет. Тайсон Фьюри — номер один в тяжелом весе профессионального бокса. Нганну — большой парень и может ударить, но у него ничего не получится, потому что бокс — это не ММА. Скорее всего, бой будет выставочным, но, думаю, что они будут драться по-настоящему. Им же не шестой десяток идет, как Рою Джонсу и Майку Тайсону. Тогда они реально не били друг друга. Бой Фьюри — Нганну — это не про бокс, это чисто коммерческая история и заработок денег».

История противостояния Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну покинул UFC после истечения контракта с организацией, чтобы попробовать силы в боксе и заработать несравнимые с ММА деньги. Камерунец и Фьюри неоднократно задевали друг друга в соцсетях, намекая на поединок. Они даже встретились на боксерском вечере, в главном событии которого Тайсон победил Диллиана Уайта. Большинство болельщиков и экспертов до последнего не верили в противостояние, ведь параллельно Фьюри раскручивал бой против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира, а Нганну подписал контракт с PFL.

Краткая биография Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Уайтеншо, Великобритания. Отец Тайсона, Джон Фьюри, занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь американского боксера. Дядя Цыганского Короля, Питер Фьюри, является его тренером. В любительской карьере Фьюри провел 35 поединков, выиграл 31 из них, 26 — нокаутом. Также потерпел четыре поражения.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Физические данные Тайсона Фьюри

Рост Тайсона Фьюри — 205 сантиметров, вес перед последним поединком — 121,9 килограмма, размах рук — 216 см.

Краткая биография Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну родился 5 сентября 1986 года в деревне Батье, Камерун. Нганну жил в бедности и не мог получить образование. В 10 лет он начал работать на песчаном карьере, а только в 22 стал заниматься боксом. В возрасте 26 лет Нганну отправился в Париж, где хотел начать боксерскую карьеру, но познакомился с тренером Фернаном Лопесом, который увидел потенциал в ММА и убедил Нганну попробовать себя в этом виде единоборств.

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Физические данные Фрэнсиса Нганну

Рост Нганну — 193 сантиметра, вес перед последним поединком — 116,6 килограмма, размах рук — 211 см.

Гонорары боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Сколько заработает Тайсон Фьюри

Официальный гонорар Тайсона Фьюри за поединок с Фрэнсисом Нганну пока не раскрывался, но глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Тайсон заработает 40 миллионов долларов.

Сколько заработает Фрэнсис Нганну

Как и в случае с Фьюри, точных сумм о гонораре Нганну нет. Но ранее менеджер Али Абдель-Азиз в переписке, опубликованной главой Hardcore Анатолием Сульяновым, сообщал, что за бой по боксу Нганну хочет 30 млн долларов.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

История выступлений Тайсона Фьюри

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри в боксе — 33 победы, одна ничья, ни одного поражения. 24 боя Тайсон завершил досрочно.

Спортивная карьера Тайсона Фьюри

Профессиональная карьера Тайсона Фьюри началась в декабре 2008 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Белу Гьонгьоси. Первый титул Тайсон завоевал в восьмом поединке, когда после победы над Джоном Макдермоттом надел на талию пояс организации BBBofC English.

В 19-м профессиональном бою Фьюри завоевал временный пояс WBO Inter-Continental в поединке с Винни Маддалоне, а в 25-м поединке сразился с Владимиром Кличко, победил украинца и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Единственная ничья в карьере у Фьюри случилась в первом поединке из трех против Деонтея Уайлдера. Позже Тайсон дважды побеждал нокаутом.

Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

История выступлений Фрэнсиса Нганну

Профессиональный рекорд Нганну в ММА — 17 побед и три поражения. 16 поединков камерунец завершил нокаутом.

Спортивная карьера Фрэнсиса Нганну

Карьера Нганну в профессиональных ММА началась в ноябре 2013 года. Впервые Фрэнсис проиграл уже во втором поединке, когда уступил Зумане Сиссе единогласным решением судей. В седьмом по счету бою в профи Нганну дебютировал в UFC. После шести подряд досрочных побед он дважды уступил решениями — Стипе Миочичу в бою за пояс и Деррику Льюису. Затем Фрэнсис выдал серию из четырех нокаутов подряд в первом раунде, благодаря чему получил реванш с Миочичем, которого вырубил во второй пятиминутке. Первую и единственную защиту провел против Сириля Гана, забрав победу единогласным решением судей.

Результат предыдущего боя Тайсона Фьюри

3 декабря 2022 года состоялся поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры за пояс WBC в тяжелом весе. Цыганский Король выиграл бой техническим нокаутом в десятом раунде.

Результат предыдущего боя Фрэнсиса Нганну

Последний поединок Нганну выиграл у француза Сириля Гана в поединке за пояс UFC в тяжелом дивизионе. Фрэнсис победил единогласным решением судей — 48:47, 49:46, 49:46.

Когда будет следующий бой Тайсона Фьюри?

Следующий бой Фьюри еще не анонсирован. Не исключено, что в случае победы Фьюри над Нганну и победы Усика над Дюбуа промоутеры попробуют еще раз организовать бой британца и украинца.

Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

Когда будет следующий бой Фрэнсиса Нганну?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Нганну. Планируется, что после поединка с Фьюри он выступит по правилам ММА в лиге PFL, но бой состоится только в 2024 году.

Какой рейтинг Тайсона Фьюри сейчас?

Фьюри занимает первое место в рейтинге боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. В рейтинге вне весовых категорий Тайсон также лидирует.

Какой рейтинг Фрэнсиса Нганну сейчас?

Нганну занимает 12-е место в рейтинге бойцов ММА тяжелого веса по версии Tapology. В рейтинге вне весовых категорий Фрэнсис занимает 36-ю строчку.

Бокс
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
ММА
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