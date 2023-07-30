Дважды абсолютный. Кроуфорд нокаутировал Спенса

Много ли вы знаете чемпионов мира по 4 версиям в боксе? Теренс Кроуфорд становится абсолютным чемпионом уже во второй раз в карьере, на этот раз в полусреднем весе.

В центре ринга танцует, обнимается и всячески радуется вся семья Теренса Кроуфорда. Мама, у которой день рождения, сестра, дети — все. Эррол Спенс избит, впервые в жизни, и у многих фанатов растет странное ощущение внутри — будто их обманули.

Но послушайте, не только мы с вами ничего толком не знали про Спенса. Он сам про себя многого не знал. На бумаге это был крутейший бой двух равных соперников. С поясами, без поражений, в том возрасте, который считается подходящим для пика карьеры. Ни в коем случае нельзя сводить все к тому, что Эррол Спенс, еще прошлым вечером чемпион по трем версиям, был переоценен как боксер. Можно, конечно, но вы будете не правы.

7-8 лет назад он был выдающимся молодым бойцом, «проспект года». 5 лет назад — чемпион мира. Затем страшная авария, где он вылетел из перевернувшейся машины, чуть не потерял зрение на один глаз, но вернулся и продолжил собирать пояса. Поздно говорить, что вы в нем ошибались. Есть только одна причина, почему он сейчас в крови, в гематомах, трижды побывал в нокдауне и отправляется домой без поясов, и эта причина — соперник, Теренс Кроуфорд.

Когда Теренс закинул в соцсетях идею о том, что неплохо бы кому-то из артистов выступить перед его поединком, отозвался Эминем со словами «да ты ж мой любимый боксёр!». Не знаю, по какой причине он не исполнил ничего живьем — но он представил своего боксера словами «встречайте, это Теренс чертов (смягчено) Кроуфорд!» — и дальше заиграл его трек из «Восьмой мили», вполне подходящий к случаю — со словами «ты можешь потеряться в этом моменте, шанс что-то сделать великое бывает только раз в жизни». Теренс идет к рингу в костюме с рыболовной сетью, отсылка к фразе из промо «я тебя поймаю и зажарю, большая рыба». Спенса же изображали в виде акулы.

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Ну так вот, Кроуфорд не теряется ни в музыке, ни в моменте. Ни после выстрела в голову, ни в бою. Спенс же выглядел чуть потерянным уже в первом раунде. Как будто он сразу же начал опаздывать, но скорость не была тому причиной. Скорее, тяжелая весогонка, а еще — последствия той давней аварии (они на всю жизнь), а может и прочий накопленный за долгое время урон... не только в боях — боксировать в ангаре с температурой воздуха около 40 градусов по Цельсию тоже, знаете, не добавляет здоровья. Но тренировочные методы Деррика Джеймса мы обсудим как-нибудь в другой раз.

Спенс всегда славился задумчивым стартом в бою, иногда чуть ватными ударами и передвижениями, еще иногда любит задумчиво стоять под огнем и рассматривать соперника. Здесь он этими глупостями не занимался. Начал очень сосредоточенно. Но война джебов была проиграна сразу. Кроуфорд бил чуть жестче и чуть точнее. Оба работали из стойки левши, оба старались вытащить оппонента на себя, но Спенсу сокращать дистанцию было нужнее, потому что он проигрывал на дальней, натыкаясь на отрезвляющие попадания. В интервью после боя Эррол станет говорить о проблемах с таймингом, что он все никак не мог пристреляться и попасть. Фактически так оно и было. Плотно ударить, опереться на цель Спенс мог только вблизи, почти положив голову на плечо соперника, но и там шли ответные удары.

Первый нокдаун во втором раунде: Кроуфорд растянул Спенса, заставил встать широко, провалил — ответил левым в голову и правой в челюсть. Как будто даже не распрямляя руки до конца.

Нокдаун в седьмом: Спенс думает, что это хорошая идея, поставить соперника спиной к канатам и там отработать серией. В тот момент, когда Эррол запустил мощный левый хук в голову, в его челюсть врезается правый полуапперкот Теренса, а затем еще дублирующий хук в висок. Своим ударом, кстати, Спенс попал — но ответ Кроуфорда был жестче.

Второй нокдаун в седьмом: Спенса ведет от пропущенных ударов, он застревает в разбалансированном положении прямо в досягаемости хуков — и Кроуфорд дважды всаживает в голову справа.

К середине боя лицо Спенса выглядело как спелый фрукт, который упал с дерева на дорогу, а там его сбил грузовик. Потерялся в моменте. Все же одна из причин, наверное, большая пауза — Йордениса Угаса он бил в апреле прошлого года, 15 месяцев назад. Эррол и против Угаса был не идеален, это вообще свойство его бокса — все время быть чуть хуже, чтобы иметь возможность «проснуться» и прибавить.

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Боксерский интеллект, скорость реакции, движение на ногах, все было за Кроуфорда. А Спенс — как бык против тореадора, его задачей было атаковать, даже когда шансов не было, играть мускулами и плеваться кровью. Таков ритуал, так устроено это шоу.

В девятом раунде Кроуфорд дал сопернику ударить размашистым хуком, ударил в ответ и попал — а дальше избиение уже останавливал рефери. 58% силовых ударов Теренса попало в цель. Это жуткий процент, это уничтожение.

В интервью Спенс не искал оправданий. Он вообще спокойно воспринял все произошедшее, разве что захотел реванш. В соответствии с контрактом — он имеет право. А Кроуфорд — имеет право выбрать, в каком весе. Возможно, они сойдутся на первом среднем (154 фунта) и сделают это снова. Но почему результат должен быть другим? Почему вообще кто-то против Кроуфорда сможет показать что-то получше?

Флойд Мэйвезер довольный хохочет в рингсайде. Наверное, ставка опять сыграла. Семья Кроуфорда отплясывает в центре ринга. Самый счастливый человек кроме Кроуфордов, кажется, его тренер «Бомак» Макинтайр, бывший боксер, который знает Теренса с детства. Они жили на одной улице, он учил его боксу, возил на первые соревнования, играл с ним в домино, наверное, и рыбачил тоже. Вот, поймали большую рыбу вместе. Теренс вообще любит рыбалку. И забирать пояса. И биться за место в истории. Шоу Кроуфорда — продолжается.